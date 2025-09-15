Alexandre Chassang deixa de reforçar el Baxi Manresa

Alexandre Chassang no jugarà més amb el Baxi Manresa. El pivot francès que va arribar al Bages amb l'única missió de reforçar els entrenaments va viure dissabte a Sant Andreu de Llavaneres els seus últims moments amb el quadre manresà. L'endemà diumenge es feia oficial que signava un contracte temporal de tres setmanes amb el Bàsquet Girona amb opció de continuar fins a final de temporada segons s'informa des de Fontajau. En total, Chassang haurà jugat tres amistosos amb el Baxi Manresa. A més de disputar el cap de setmana passat contra el Trapani italià també va participar en els duels contra Morabanc Andorra i Hiopos Lleida a Sant Julià de Vilatorta.\r\n\r\nLa no continuïtat de Chassang no es pot considerar cap sorpresa. Dies enrere, el director esportiu del Baxi Manresa, Biel Colominas, ja va avançar que es tractava només d'un reforç de pretemporada per cobrir absències que tenia l'equip i que en cap cas no es plantejava una contractació ni que fos de caràcter temporal. Curiosament, el pivot francès es podria enfrontar a l'equip a qui ha reforçat les darreres setmanes el proper divendres a la Lliga Catalana.\r\n