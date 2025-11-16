Ivan Molina i Gina Torres s'imposen al Gran Premi de Marxa Ciutat de Manresa

Ivan Molina, del Capex, i Gina Torres, a l'Hospitalet At., han estat els guanyadors en categoria absoluta del Gran Premi de Marxa Ciutat de Manresa 18è Memorial Enric Villaplana que s'ha disputat sobre 5 quilòmetres aquest diumenge a Manresa, en un passeig Pere III que s'ha omplert d'atletes, aficionats i curiosos.
En total hi han pres part 92 marxadors dividits en sis categories d'edat des de sub10 fins a màsters. En sub10, sobre 1 quilòmetre, han guanyat Ovidi Baraut i Bruna Pesoa, tots dos de l'Avinent Manresa. En sub12, sobre 2 quilòmetres, Arnau Gómez, de la UA Barberà, i Eila Subirats, del CA Mollet. En sub14, sobre 3 quilòmetres, Unai Porcel i Vera Hernández, tots dos del CA Terres de Ponent. En sub16, Nahuel Urcona, del CA Viladecans, i Daniela Gaitán, del CA Igualada. Finalment, en màster, sobre 5 quilòmetres, els guanyadors han estat David Cervelló, de l'Avinent Manresa, i Regina Gras, del CA Tarragona.