L'Avinent Manresa culmina una gesta de 311,7 km en 24 hores a la pista d'Olot

L'Avinent Manresa ha assolit aquesta matinada una fita d'alt nivell ultrafondista en completar 311,750 quilòmetres en les 24 hores en pista d'Olot. L'equip, format per quatre especialistes del grup de Joan Lleonart, ha encadenat relleus sense interrupció fins a tancar una actuació de gran exigència física i mental. Els manresans han guanyat la prova en la categoria d'equips.
Un repte de 725 voltes en un circuit de 430 metres
Els manresans han dut a terme la prova al carrer 5 de la pista olotina, on cada volta tenia 430 metres. En total, l'equip ha completat 725 girs al velòdrom atlètic, una xifra que reflecteix l'esforç sostingut durant vint-i-quatre hores consecutives.
Deli lidera l'equip amb més de 120 km
L'internacional Manel Deli ha estat la peça clau del conjunt, acumulant 123,80 quilòmetres repartits en tres torns. En els dos primers ha completat sengles maratons amb temps de 2h53' i 2h57', mentre que en el tercer ha sumat 39 quilòmetres en tres hores. Deli afrontarà el pròxim cap de setmana les seves 24 hores individuals a l'Estadi Serrahima.
Troy, Arola i Llobet completen una actuació coral
El monistrolenc Robert Troy ha tancat un volum total de 80 quilòmetres durant tres relleus de dues hores cadascun. Per la seva banda, els manresans Jordi Arola i Efren Llobet han aportat 54 quilòmetres cadascun en torns de noranta minuts.
Resistència i estratègia per maximitzar la distància
La prova ha estat una autèntica batalla contra el rellotge, amb l'objectiu de sumar el màxim nombre de quilòmetres. La combinació de ritmes elevats, constància i una gestió precisa dels relleus ha permès al conjunt bagenc signar una actuació de gran mèrit en l'àmbit de l'ultradistància.