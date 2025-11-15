El CE Manresa remunta dos gols a Vic i segella un triomf de gran valor (2-4)

El CE Manresa ha protagonitzat una gran remuntada al camp de la UE Vic, on ha passat d'un 2-0 en contra a un triomf per 2-4 amb quatre gols en els darrers vint minuts. La victòria consolida l'equip en les posicions altes i reafirma el seu excel·lent rendiment lluny del Congost.
Dos gols en dos minuts compliquen el partit
El duel a la ZEM Hipòlit Planas ha començat amb un CE Manresa dominant la pilota, però incapaç de transformar el control en ocasions clares. En canvi, la UE Vic ha estat molt més efectiva i ha colpejat dues vegades en només dos minuts: Colomer ha obert el marcador al 35 i Quer ha ampliat distàncies al 37. Tot i recuperar efectius importants -Àlex Iglesias, Toni Badia i Víctor Matovu- i les tornades després de les sancions de Mor Diop i Badr El Amerani, la plantilla manresana encara arrossega cinc baixes que han condicionat la profunditat de la banqueta.
Una reacció brillant decideix el partit
A la represa, els manresans han sortit decidits a revertir el marcador i, tot i generar més perill, els gols no han arribat fins al tram final. Al minut 73, Ayoub ha connectat un cop de cap impecable a centrada d'Olmedo, i només un minut després De Pedro ha empatat el partit també a passada d'Olmedo. Quan el duel semblava encaminat a l'empat, Ayoub ha repetit encert amb un altre cop de cap al 88, i De Pedro ha tancat la remuntada amb el 2-4 definitiu al minut 90.
El CE Manresa suma així cinc victòries en sis sortides i confirma que és un equip molt sòlid fora de casa. Després de superar setmanes complicades per les baixes, els manresans recuperen impuls i tornaran a jugar diumenge vinent al Congost, on rebran el Perelada.