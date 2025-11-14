El Covisa Manresa busca el primer triomf a Cocentaina amb el debut del salouenc David Lozano

El Covisa Manresa visitarà aquest diumenge el Ye Faky de Cocentaina en un partit clau per trencar la seva mala dinàmica. El conjunt manresà, que encara no coneix la victòria, viatja amb el debut del recent fitxatge David Lozano i recupera els lesionats Checa i Llucià, en un enfrontament contra un rival instal·lat a la zona alta de la classificació.
Desplaçament exigent per trobar el primer triomf
El Covisa Manresa afronta aquest diumenge 12 de novembre a les 12 del migdia un desplaçament complicat al Municipal de Cocentaina, en el partit corresponent a la jornada 9. L'expedició marxarà dissabte per fer nit al País Valencià i preparar el duel en les millors condicions. El partit servirà també per veure el debut de David Lozano, jugador salouenc incorporat fa pocs dies.
Els manresans arriben a la cita amb la necessitat imperiosa de sumar la primera victòria de la temporada. Tot i les millores mostrades en les darreres jornades, l'equip no ha pogut transformar les sensacions en punts, un escenari agreujat per les baixes acumulades durant les últimes setmanes.
Recuperacions importants enmig de les baixes
Per aquest desplaçament, el Covisa Manresa recupera dos efectius destacats: Checa i Llucià, que tornen després d'un període de lesió. En canvi, continuen fora de combat Asis i Jordi Sánchez, que seguiran sense poder ajudar l'equip en aquest tram de competició.
La incorporació de Lozano i el retorn de dos jugadors titulars aporten aire a un conjunt que necessita recuperar solidesa i encert en els moments clau dels partits.
Un Ye Faky intens i perillós a casa
El rival de diumenge, el Ye Faky de Cocentaina, és un equip cridat a ocupar la part alta de la classificació, especialment després de la gran segona volta de la temporada passada. Malgrat un inici irregular, el conjunt alacantí s'ha situat en quarta posició amb un balanç de cinc victòries, un empat i tres derrotes.
Amb 47 gols a favor, és el tercer màxim realitzador de la categoria, però també destaca per la seva fragilitat defensiva, ja que ha encaixat 40 gols, una de les xifres més altes del campionat.
A casa, el Ye Faky ha sumat tres victòries de pes davant CCR (7-6), l'Hospitalet (7-1) i Playas (6-3), tot i que ha caigut davant el Pilar de València per 4-7. Aquest perfil el converteix en un rival d'alt ritme, capacitat ofensiva i partits oberts.
Un duel per canviar la inèrcia
El Covisa Manresa espera que l'esforç col·lectiu, les recuperacions i el debut de Lozano ajudin a revertir una situació que comença a pesar. El partit a Cocentaina es presenta com una oportunitat difícil però necessària per trencar la mala ratxa i començar a sumar en una lliga molt exigent.