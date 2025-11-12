El Baxi Manresa no reacciona davant el Cluj-Napoca (110-86)

La crisi de joc i resultats del Baxi Manresa continua. Contra el Cluj-Napoca els bagencs han sumat la seva tercera derrota seguida a l'Eurocup. Però més que la mala ratxa el més preocupant és la manca de prestacions defensives d'un equip que rep massa punts per poder competir els partits. A Romania, entre David Russell i Trey Woodbury han fet un descosit a l'equip manresà que amb un parell de bones ratxes no n'ha tingut prou. Alfonso Plummer ha aportat els punts que se li encomanen. Louis Olinde, Grant Golden i Agustín Ubal han tingut els seus moments. Però han estat massa pocs arguments davant la manca de joc col·lectiu. Les alarmes es poden començar a activar.
Hugo Benítez, Retin Obasohan, Álex Reyes, Louis Olinde i Golden Grant han format el cinc inicial del Baxi Manresa. El Cluj-Napoca ha començat amb Daron Russell, Karel Guzman Dusan Miletic, Saulius Kulvietis, i Mitchel Creek. La sortida de partit ha recordat la que es va produir fa just una setmana a Klaipeda. Vuit punts seguits dels locals no eren el millor auguri. Un triple d'Obasohan ha actuat com a medicina per un Baxi Manresa que ha frenat l'embranzida del conjunt romanès. Als bagencs els mancava un xic més de punteria per aconseguir que la remuntada fos total. Combinaven algunes bones accions en defensa amb altres en què concedien cistelles massa senzilles (11-7, minut 4). Guzmán era el principal mal de cap per al Baxi Manresa. Fins que Russell s'ha afegit al bon inici del seu equip i feia gala de la fama que acredita com a bon anotador (22-12, minut 7). En aquest moment, han aparegut jugadors com Alfonso Plummer i Agustín Ubal. Entre els dos han aportat vuit punts que units a una darrera cistella de Grant Golden acostaven posicions (30-24, minut 10).
L'índex anotador s'ha alentit a l'inici del segon quart. Un triple de Reyes posava el 33-31 al marcador. La menor distància des de l'inici del partit. Els locals han reaccionat amb cinc punts seguits. Semblava que el Baxi Manresa no es deixaria atropellar com al principi de partit. Però els locals han tingut un altre bon parcial que feia reaccionar Diego Ocampo (42-34, minut 16). El Cluj-Napoca ha aprofitat millor el temps mort. Els romanesos han aconseguit superar els deu punts al seu favor amb un Russell que seguia dominant el partit i rebia l'ajuda de Woodbury. El tram final del segon quart ha estat funest per als interessos del Baxi Manresa. La distància al marcador no ha parat de créixer fins una màxima diferència de setze punts (57-41, minut 20).
Un parcial de 0-8 en menys d'un minut i mig obrien una nova perspectiva al partit. Al Cluj-Napoca ja no li entraven els triples amb tanta facilitat. Contràriament al què feia Benítez (59-53, minut 24). Només Woodbury estava lúcid de cara a l'anella per part del quadre romanès. Olinde li presentava rèplica i es carregava l'equip a l'esquena. Semblava que la remuntada podia anar de debò. Fins que un altre parcial passava de les opcions de voltejar el marcador a una màxima renda local (77-60, minut, 29). El Baxi Manresa tornava a anar a remolc d'un equip que ha recuperat la inspiració quan ha vist que les coses se li podien complicar.
El Baxi Manresa ha començat el darrer període amb bona mentalitat. El Cluj-Napoca no volia llançar per la borda la seva feina i confiava en Russell per assegurar la victòria. I el base ha complert en escreix la seva missió. Novament, s'ha entrat als darrers minuts de partit amb el triomfador del partit del tot decidit. Els manresans només podien evitar encaixar rècords negatius. A Klaipeda, el Baxi Manresa va poder salvar la màxima anotació rebuda en contra i la derrota mes àmplia. A Cluj, ha pogut salvar la segona però no la primera. Els 110 punts signifiquen la màxima anotació en contra rebuda pels bagencs en 126 partits europeus (110-86). Però el pitjor és la impotència mostrada una jornada més.
Incidències: Borys Ryzhyk (Ucraïna), Tsaroucha (Grècia) i Noah Gordon (Israel) han arbitrat el partit. Sense eliminats.