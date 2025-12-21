El Manresa CBF cau a casa davant el cuer i compromet la seva classificació (48-57)

El Manresa CBF ha perdut a casa contra el cuer, el TGN Bàsquet, per 48-57 en un partit molt igualat que s'ha decidit després del descans. Un tercer quart molt negatiu ha permès a les tarragonines obrir una escletxa decisiva que les locals ja no han pogut remuntar, tot i la reacció final. La derrota deixa el conjunt manresà quart per la cua abans de l'aturada nadalenca.
Un inici equilibrat i sense dominadors clars
El partit ha començat amb una tònica d'igualtat absoluta, amb alternances constants al marcador i diferències sempre molt curtes. Cap dels dos equips ha aconseguit imposar un ritme clar en els primers minuts, en un duel marcat per la intensitat i la prudència ofensiva.
Aquest equilibri s'ha reflectit al marcador al final del primer quart, que s'ha tancat amb un ajustat 18-17 favorable a les manresanes. El Manresa CBF ha sabut competir i mantenir-se ferm davant un rival que arribava com a cuer, però que ha demostrat no haver dit l'última paraula a la competició.
Un descans amb tot per decidir
El segon quart ha mantingut la mateixa dinàmica que l'inici del partit. Les defenses s'han imposat als atacs i cap equip no ha aconseguit obrir forat. El TGN Bàsquet ha aconseguit arribar al descans amb un mínim avantatge, 25-26, deixant el partit completament obert i amb la sensació que qualsevol detall podia acabar sent decisiu.
Un tercer quart decisiu
La represa ha estat el punt d'inflexió del partit. El Manresa CBF ha viscut un tercer quart molt complicat, amb dificultats evidents per anotar i per frenar l'atac de les tarragonines. El TGN Bàsquet ha aprofitat aquest moment de debilitat per obrir una escletxa al marcador que ha acabat sent determinant.
Al final del tercer període, el resultat ja era de 31-45, una diferència considerable que obligava les manresanes a una remuntada exigent en els darrers deu minuts. Aquest parcial ha acabat decantant un partit que fins aleshores havia estat molt equilibrat.
Reacció insuficient al tram final
En l'últim quart, el Manresa CBF ha intentat reaccionar i ha aconseguit retallar diferències, mostrant orgull i competitivitat davant la seva afició. Tot i l'esforç, la distància acumulada en el tercer quart ha estat massa gran i les locals no han pogut tornar a entrar plenament en el partit.
El marcador final, 48-57, ha confirmat la segona victòria del TGN Bàsquet a la lliga i una derrota dolorosa per a les manresanes, que veuen com es complica la seva situació classificatòria.
Teixidó, l'única nota positiva
En l'apartat individual, només Mariona Teixidó ha destacat clarament per part del Manresa CBF, amb una actuació molt completa: 16 punts, 13 rebots i 4 assistències. La seva aportació ha estat clau per mantenir l'equip dins del partit durant molts minuts.
Amb aquesta derrota, el Manresa CBF se situa quart per la cua de la classificació. La competició s'atura ara fins al 10 de gener, un parèntesi que pot servir a l'equip per reflexionar, recuperar energies i treballar per revertir una dinàmica que s'ha complicat en aquest tram de la temporada.