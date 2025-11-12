110 punts són la màxima anotació rebuda en contra del Bàsquet Manresa a Europa

El Baxi Manresa no només ha encaixat una dura derrota davant el Cluj-Napoca oferint una imatge molt dolenta. A més, ha patit un rècord negatiu. Els 110 punts rebuts signifiquen la major anotació rebuda en contra en els 126 partits de la història de l'entitat en competicions europees. Fins ara, compartien aquesta condició els duels disputat a Torun i Torona quan els manresans en va rebre 102. Curiosament, contra els polonesos el Baxi Manresa també va aconseguir la seva millor anotació amb 121 punts. Completa el podi de més punts rebuts el partit de fa una setmana a Klaipeda quan els de Diego Ocampo van perdre per 100 a 87.\r\n\r\nA més, els 24 punts de diferència (110-86) contra els romanesos ha comportat la tercera derrota més àmplia del Bàsquet Manresa a Europa amb un -24. Només queda superada pels -25 a Pesaro a la copa Korac 1995/96 (94-69) i pels -28 a la pista de l'Estrella Roja a l'Eurolliga 1998/99 (88-60).\r\n