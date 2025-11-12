Diego Ocampo: «No hem tingut l'energia aquedada»

Diego Ocampo ha sortit a la sala de premsa un cop més amb un rostre seriós després de la derrota contra el Cluj-Napoca. El tècnic del Baxi Manresa ha lamentat que l'energia que ha mostrat el seu equip no fos "adient". Tot el contrari que ha fet el Cluj-Napoca que s'ha basat en la velocitat i la lluita en el rebot.\r\n\r\nNomés els primers set minuts del tercer quart el Baxi Manresa ha estat a un bon nivell. Però després del temps mort demanat per part del conjunt local les tornes han canviat. El conjunt romanès s'ha fet un cop més l'amo de la situació i ha passat de veure el conjunt manresà a només sis o set punts a trencar el partit. I el canvi de decorat ha vingut marcat per "la intensitat". Molt millor en el Cluj-Napoca que en el Baxi Manresa. Ocampo no ha volgut excusar-se en un calendari que li fa jugar tres partits d'Eurpcup lluny del Nou Congost.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nEl Baxi Manresa no reacciona davant el Cluj-Napoca (110-86) Xavier Sucarrats\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nEl tècnic local destaca una defensa que els ha permès córrer\r\n\r\nMihai Silvasan mostrava la seva satisfacció per la forma com el seu equip ha aconseguit la victòria. "Felicito els meus jugadors perquè han estat a un bon nivell. Malgrat encaixar 86 punts hem fet una bona defensa que ens ha permès fer cistelles en transició", ha declarat. Les prestacions en el rebot també han satisfet el tècnic local que ja considera història aquest partit i pensa en el següent.\r\n