Meritxell Solé bat el rècord català de 10 km ruta i supera la marca històrica de Rosa Morató

L'atleta de Sant Joan de Vilatorrada Meritxell Solé (Puma) ha fet història aquest diumenge a la 26a Cursa dels Bombers de Barcelona, on s'ha imposat amb un temps espectacular de 31 minuts i 47 segons, establint un nou rècord català dels 10 quilòmetres en ruta. La marca millora en 19 segons el registre històric que la també bagenca Rosa Maria Morató havia fixat el 2009, i confirma l'excel·lent moment de forma de Solé, que recentment ja havia batut els rècords catalans de mitja marató i marató.
Un rècord català amb accent bagenc
En una edició amb 18.000 corredors pels carrers de Barcelona, Meritxell Solé ha completat una cursa impecable, dominant de principi a fi per creuar la meta amb 31'47", un temps que rebaixa clarament el rècord que Rosa Maria Morató, natural de Navarcles, havia aconseguit el 31 de desembre del 2009 amb 32'06".
Amb aquesta nova gesta, Solé suma ja tres rècords catalans absoluts: el de marató (2h24'57" a Sevilla, el 18 de febrer de 2024), el de mitja marató (1h09'46" a València fa només quinze dies) i ara el dels 10 km en ruta, completant així un any excepcional.
Una marca entre les millors de la història espanyola
Els 31'47" aconseguits per l'atleta bagenca representen la sisena millor marca espanyola de tots els temps en aquesta distància. Al podi absolut, Solé ha estat acompanyada per la vallenca Marta Galimany, segona amb 31'59", i per Cristina Silva, tercera amb 33'34".
La prova, una de les cites més multitudinàries del calendari català, ha comptat amb un ambient festiu i un alt nivell esportiu, amb molts atletes d'elit i populars compartint recorregut pels carrers del centre barceloní.
Objectiu: la Marató de València
Després d'aquest nou èxit, Meritxell Solé continuarà amb la seva planificació esportiva, que la portarà a disputar la Marató de València el pròxim 7 de desembre, on buscarà consolidar la seva progressió i seguir millorant registres en la distància més exigent.