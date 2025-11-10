El CE Manresa perd 0-3 amb l'Hospitalet en un duel condicionat per les lesions i sancions

El CE Manresa ha perdut aquest diumenge al Congost per 0 a 3 contra l'Hospitalet en un partit clarament condicionat per les nombroses baixes locals. Les lesions, les sancions i la presència de jugadors juvenils han marcat un duel en què els manresans han tingut opcions, però han notat molt les absències.
Un equip en quadre
El conjunt manresà afrontava el partit amb sis baixes per lesió (Falgui, Matovu, Joel Montero, Momoh, Bamta i Roger Munells, tot just amb l'alta després d'una lesió llarga) i dues sancions (Badr i Mor Diop). A la banqueta, Iglesias i Toni Badia hi han segut per emergència, tot i no estar recuperats.
Davant aquesta situació, Pau Guillen ha entrat per primer cop a la llista de convocats aquesta temporada, i dos juvenils, Ignasi Serra i Marc Buenavida, han estat titulars al primer equip.
L'Hospitalet resol amb eficàcia
El conjunt visitant ha encarrilat el matx a la primera meitat amb dos gols: Flavio, al minut 21, i Adri Gracia, al 30, han situat un 0-2 que deixava el Manresa contra les cordes. Tot i les dificultats, els locals han generat algunes ocasions de gol, sense aconseguir transformar-les.
Ja a la segona part, Carlos Martínez ha tancat el marcador amb el 0-3 definitiu al minut 82. El resultat ha reflectit la major solidesa i profunditat de l'Hospitalet davant un Manresa que ha competit amb voluntat però molt condicionat per les baixes.
Mirant de recuperar efectius
El CE Manresa espera recuperar aviat jugadors lesionats i sancionats per afrontar amb més garanties els pròxims compromisos, després d'un partit que ha evidenciat les dificultats del moment i la necessitat de tornar a disposar de tots els seus efectius.