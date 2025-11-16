El Baxi Manresa suma un important triomf contra el Hiopos Lleida (99-86)

El Baxi Manresa i el Hiopos Lleida han ofert un partit d'aquells que valen la pena. Sobretot per als aficionats neutrals. Per als implicats sempre n'hi ha uns que acaben contents i uns altres que marxen amb un punt de tristor. Aquest diumenge la sort ha somrigut als bagencs. Hugo Benítez i Álex Reyes han fet un recital de bàsquet. Al darrer quart, Louis Olinde i Retin Obasohan també han sumat quan es jugaven les garrofes. Tot i això, els tretze punts de diferència final no expliquen el desenvolupament del partit. Al cantó negatiu, Grant Golden s'ha mostrat incapaç d'aturar Atoumane Diagne.
Hugo Benítez, Retin Obasohan, Álex Reyes, Marcis Steinbergs i Golden Grant han format el cinc inicial del Baxi Manresa. James Batemon, Caleb Agada, Melvin Ejim, Mikel Sanz i Atoumane Diagne, el del Hiopos Lleida. El començament de partit ha estat un veritable intercanvi de cops. El Baxi Manresa ha trobat encert exterior amb Benítez i Reyes i ha obert un primer forat (10-4, minut 3). Els bagencs mostraven més intensitat que en jornades anteriors i això els permetia mantenir-se al davant. Tret d'una fàcil penetració d'Agada la defensa local no feia massa concessions. I si calia, els jugadors del Baxi Manresa recorrien a les faltes que dies anteriors reclamava Diego Ocampo (16-9, minut 5). Aquesta concentració s'ha diluït en un parell de jugades. Pèrdues de pilota de l'equip manresà les ha aprofitat Gyorgy Goloman per sumar dues cistelles amb tir addicional inclòs per avançar el Hiopos Lleida. Contràriament a anteriors partits, el Baxi Manresa no ha acusat aquest cop i ràpidament ha recuperat el comandament. Semblava que un triple de Dani Pérez permetria als de Diego Ocampo acabar per davant els primers deu minuts. Un cop del dits sobre el clàxon ha signat les taules (27-27, minut 10).
Alfonso Plummer ha combinat bones i males accions en començar el segon quart. Un triple sense pensar-se massa si llançar o no ha estat seguit per una errada de marcatge i una mala passada que ha acabat amb una pèrdua de pilota. El porto-riqueny ha marxat a la banqueta. Això no ha aturat la producció ofensiva del Baxi Manresa que ha trobat els punts de Benítez, Obasohan i Agustín Ubal. El Hiopos Lleida ho sabia compensar i signava un nou empat. Ara a 38 (minut 14). El visitants s'han fet amos de la situació. Diagne ha aprofitat la seva superioritat física sobre Golden per generar avantatge per al seu equip. El nord-americà del Baxi Manresa era incapaç d'aturar el seu rival que ha sumat vuit punts seguits amb molta facilitat. Aquest duel explica en bona part l'avantatge que els lleidatans tenien al descans (44-50).
El llançament triple s'ha aliat novament amb els bagencs en un moment que el partit se'ls podia complicar. Steinbergs n'ha sumat un i Reyes dos més que situaven el Baxi Manresa a un sol punt del Hiopos Lleida. Després una connexió entre Reyes i Kao capgirava el marcador un altre cop (56-55, minut 24). A més, els locals defensaven amb més grapa i això els permetia recuperar pilotes en defensa i sortir a la contra. Els visitants tampoc es quedaven enrere però ja no se sentien tan còmodes. Amb Reyes a la banqueta, Ubal i Benítez li han pres el relleu anotador. El rebot seguia sent un dels punts febles per al Baxi Manresa. No ha estat prou perquè els de Gerard Encuentra prenguessin el liderat als bagencs a manca del darrer quart (73-72).
Els dos equips han començat el darrers deu minuts encertats de cara l'anella. Reyes continuava amb el seu recital i el quart triple de l'extremeny situava un il·lusionant 80-74 al marcador. Una tècnica xiulada a Encuentra i el vintè punt de Benítez posaven deu punts de marge entre els dos equips. El Hiopos Lleida ha aconseguit un parcial de 0-5 que Benítez ha refredat. Reyes ha estat un altre dels que també ha aparegut en un moment cabdal. Però els de la Terra Ferma seguien enganxats al partit en bona part per l'activitat de Batemon. Els minuts semblaven no passar al cantó bagenc. Obasohan ha explotat les seves virtuts amb dues penetracions que acostaven el triomf al Nou Congost. El posterior triple d'Olinde hi posava el llacet. I el cinquè triple de Reyes era celebrat a crits d'MVP. El 99-86 final fa que el Baxi Manresa sumi el tercer triomf a la Lliga Endesa. Un triomf del tot necessari.
Incidències: Rafael Serrano, Alfonso Olivares i Cristóbal Sánchez Cutillas han xiulat el partit. Han eliminat Kao i James Batemon. Pierre Oriola ha sortit a saludar l'afició abans de començar l'enfrontament.