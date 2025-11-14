Pierre Oriola reforçarà el Baxi Manresa

El Baxi Manresa ha anunciat aquest divendres la incorporació de Pierre Oriola per reforçar el seu joc interior. El pivot targarí va arribar al Bages quan encara estava en edat júnior i ha jugat amb el primer equip en dues etapes anteriors. Un cop ha acabat la temporada amb el Fuerza Regia mexicà amb qui s'ha proclamat campió de lliga viurà una tercera etapa al Bages.\r\n\r\nDiego Ocampo ha valorat aquest fitxatge a la prèvia que el seu equip jugarà diumenge contra el Hiopos Lleida. El tècnic gallec creu que Oriola aporta "duresa i experiència" al Baxi Manresa. A més, el pivot coneix tant la Lliga Endesa com el club manresà. Un altre valor afegit és que es tracta d'un jugador de quota i això sempre és un avantatge a l'hora de fer les convocatòries.\r\n\r\nA hores d'ara, encara no se sap si Oriola podrà debutar aquest cap de setmana contra qui va ser el seu equip la temporada passada. La temporada a Mèxic tot just ha acabat i des del Baxi Manresa treballen perquè pugui viatjar a Catalunya ben aviat.\r\n