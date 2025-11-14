El Baxi Manresa busca reviscolar davant el Hiopos Lleida

El Baxi Manresa jugarà contra el Hiopos Lleida (diumenge, 12.00h. Esport3) al Nou Congost un derbi català amb molt en joc. La situació ha canviat radicalment des de què tots dos equips es van enfrontar a la Lliga Catalana el mes de setembre. Aquell dia, l'equip entrenat per Diego Ocampo va vèncer per 95-90 i va posar la primera pedra per conquerir la Lliga Catalana. Menys de dos mesos després l'estat d'un i altre equip és molt diferent sense que a les dues plantilles hi hagi hagut massa canvis. Els manresans necessiten la victòria per no aprofundir més en la crisi de resultats. El Nou Congost pot ser aquell sisè home que sempre ajuda. Però és l'equip qui ha de donar arguments a l'afició per rebre aquest suport.
Pierre Oriola ha estat l'home del dia al Baxi Manresa independentment de si acaba debutant contra el seu exequip o el retorn es dilata uns dies. Ocampo justifica el fitxatge del pivot targarí en la cerca de "duresa i experiència. Coneix la lliga i coneix el Manresa". Des del Baxi Manresa estan treballant perquè Oriola estigui disponible ja aquest cap de setmana, tot i que aquest divendres encara era a Mèxic on s'ha proclamat campió de lliga.
Oriola és, a més, un jugador de quota i això sempre dona més marge a l'hora de fer les convocatòries. L'arribada del pivot no porta implícita la sortida de cap jugador. El Baxi Manresa juga dues competicions "dures. Aquest any juguem l'Eurocup que no és la BCL. Hi ha molts viatges i necessitem jugadors per afrontar-les". La incorporació d'Oriola podria no ser l'única que faci l'equip bagenc. Ocampo intenta desmarcar-ho dels mals resultats i les males sensacions de les darreres setmana i explica que "sempre estem atents al mercat i les oportunitats que puguin aparèixer". Diumenge serà el primer partit d'aquesta temporada en horari de migdia. Ocampo hi dona una importància relativa i recorda que el seu equips ha jugat aquesta temporada en horaris molt diversos. "Com a professionals ens hi hem d'adaptar i ja està", valora el tècnic del Baxi Manresa.
El Hiopos Lleida es troba a l'altra cara de la moneda i és el millor equip català de l'ACB conjuntament amb el Joventut de Badalona. L'equip dirigit per Gerard Encuentra presenta un balanç contrari al del Baxi Manresa. Han guanyat quatre partits i només n'han perdut dos. I dels quatre triomfs dos són d'autèntic mèrit ja que els ha aconseguit davant de rivals d'Eurolliga com són el Barça, amb l'afegit d'haver-se produït al Palau Blaugrana, i el Baskonia. El Hiopos Lleida comptarà amb un centenar de seguidors que li donaran suport tal com van fer ja la temporada passada. Finalmenrt, els membres del Nucli Bordeus podran accedir amb els seus bombos al Nou Congost després que, inicialment, el Bàsquet Manresa s'hi mostrés contrari.
A la capital del Segrià l'eufòria entre els seguidors és màxima i somien amb entrar a la Copa. En canvi, els jugadors toquen més de peus a terra tot i que reconeixen el drets dels seus aficionats a pensar en gran. Caleb Agada i Millán Jiménez destaquen el bon ambient que hi ha dins la plantilla com a clau per la bona marxa de l'equip. Tots dos, en declaracions al diari Segre, creuen que la "química" i el "bon rotllo" dins el vestidors són motius que expliquen el bon moment que travessa el Hiopos Lleida. A més, en el seu primer any al Barris Nord qualifiquen els aficionats com a "increïbles".
Encuentra segueix un discurs semblant al de Diego Ocampo i posa els resultats en un pla secundari. Per al jove tècnic lleidatà l'important ara és la millora del seu equip dia a dia. També creu que construir des de la victòria és més fàcil. I està d'acord amb les declaracions de Jiménez situant el bon ambient que es viu a Barris Nord com una de les claus que expliquen el bon rendiment del Hiopos Lleida. Tot i la diferència de sensacions a les dues bandes, Encuentra recorda que el Baxi Manresa els ha guanyat els dos cops que es van enfrontar abans de començar la Lliga Endesa.
Rafael Serrano, Alfonso Olivares i Cristóbal Sánchez Cutillas arbitraran el partit.