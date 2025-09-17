El Baxi Manresa fa el primer pas cap a la final de la Lliga Catalana (90-95)

El Baxi Manresa ha guanyat el primer partit oficial de la temporada després d'imposar-se al Hiopos Lleida. Després d'una primera part equilibrada, els bagencs han basat el seu triomf en un bon tercer quart. Després, l'equip de Diego Ocampo ha gestionat la seva renda i ha aconseguit una victòria que l'acosta a la final de la Lliga Catalana que es farà diumenge. Álex Reyes i Alfonso Plummer han destacat en l'aspecte anotador, Dani Pérez s'ha mostrat com un gran assistent i Kao ha estat un mur en defensa.
Hugo Benítez, Alfonso Plummer, Gustav Knudsen, Marcis Steinbergs i Grant Golden han format el primer cinc inicial del Baxi Manresa. Per part del Hiopos Lleida, han començat el partit Kristers Zoriks, Caleb Agada, Mikel Sanz, John Shurna i Gyorgy Goloman. L'entrada del Baxi Manresa ha estat millor amb un triple de Plummer i una cistella de Golden (0-5, minut 2). El Hiopos Lleida ha reaccionat liderat per la inspiració ofensiva d'Agada. Zoriks i Sanz també han sumat per aconseguir un parcial de 12-0. Ocampo ha fet un quàdruple canvi amb l'entrada de Dani Pérez, Retin Obasohan, Álex Reyes i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu. Amb els veterans, el Baxi Manresa ha aconseguit retallar distàncies. Obasohan s'ha mostrat molt actiu i Reyes ha ensenyat les seves prestacions com a tirador (17-15, minut 8). El Hiopos Lleida no ha deixat que la recuperació del Baxi Manresa fos total. L'encert més gran dels de Gerard Encuentra els ha permès acabar el primer quart sòlidament al davant (27-20).
Novament, el Baxi Manresa ha començat millor el període. I també Agada ha estat el principal estilet del Hiopos Lleida per impedir que la situació s'equilibrés totalment. Fins a noves aparicions de jugadors que la temporada passada ja hi eren. Una assistència de Pérez a Golden i un triple de Reyes capgiraven el marcador molta estona després (34-35, minut 15). L'extremeny s'ha mostrat molt inspirat de cara a cistella durant tota la primera part. L'aler ha arribat al descans amb 19 punts anotats i ha contribuït amb l'escapada del Baxi Manresa (38-45, minut 18). Semblava que la primera part tindria color manresà. Però la reacció del Hiopos Lleida ha aconseguit posar les taules al marcador. El parcial ha estat de 20-27. El mateix que al primer quart però amb el signe canviat (47-47, descans).
Pérez ha anotat tres tirs lliures tornant dels vestidors. El darrer com a conseqüència d'una tècnica. El ritme era més baix que als primers vint minuts. La iniciativa corresponia al Baxi Manresa amb un Pérez que tenia el seu servei de repartidor d'assistències a ple rendiment. S'hi afegien dos dels nous, Golden i Plummer, que oferien mostres d'allò pel qual el conjunt bagenc va decidir fitxar-los. El tercer triple del porto-riqueny igualava el màxim avantatge del Baxi Manresa. I el quart, la superava (54-64, minut 26). Kao ha estat un altre dels homes importants del període tant en defensa com en atac. El nigerià ha forçat personals als pivots rivals i s'ha mostrat encertat des del tir lliure. La intensitat amb què jugava l'africà també l'ha condemnat a carregar-se amb quatre personals i haver de marxar cap a la banqueta. Pérez ha culminat un excel·lent tercer període amb un triple al límit després de travessar tota la pista en poc més de tres segons. El domini era clar a favor del Baxi Manresa manca de disputar-se l'últim quart (63-76).
Sis punts seguits del Hiopos Lleida reduïen la renda dels bagencs a la meitat. Steinbergs refredava la reacció bordeus amb un triple típic de l'ala-pivot letó. Tres punts que han donat tranquil·litat que han pogut estabilitzar el seu avantatge entorn als deu punts. Ocampo no volia cap relaxament del seu equip i en una ocasió ha pres una decisió poc habitual. Ha canviat els cinc jugadors que hi havia a la pista. Tot i el bon avantatge, el partit no estava decidit. Poc a poc, el Hiopos Lleida s'ha retallat la diferència que tenia en contra. Un triple de Sanz situava un perillós 82-87 amb encara vora quatre minuts per jugar. Reyes ha aparegut per sumar els seus primers punts a la segona part en un moment molt important. No ha estat la rúbrica però han permès als bagencs gestionar el temps que quedava fins al final del partit. Cinc punts han marcat la diferència entre els dos equips i el Baxi Manresa ha fet el primer pas cap a la final de la Lliga Catalana.
Incidències: Òscar Perez, Juan de Dios Oyón i Alberto Baena han xiulat el partit. Han eliminat Retin Obasohan.