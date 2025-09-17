Diego Ocampo relativitza el resultat tot i que el considera «reforç positiu»

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha començat la seva intervenció davant els mitjans lamentant la fatiga amb què han sortit els seus jugadors davant el Hiopos Lleida. Un cansament que semblava més mental que físic. Després, "hem millorat i això ens ha permès estabilitzar-nos". Per al tècnic gallec, la clau ha estat en el tercer quart en què el Baxi Manresa ha obtingut un bon avantatge. Fidel al seu estil, Ocampo ha posat en segon terme el resultat tot i que pensa que per als jugadors "ha estat un reforç positiu".\r\n\r\nDani Pèrez, capità de l'equip, ha valorat de forma positiva el partit que han jugat contra el Hiopos Lleida. Sobretot, a la segona part. I no ha dubtat en qualificar-lo del millor del Baxi Manresa en aquesta fase de preparació. "Ens acostem a allò que voler ser", ha declarat.\r\n\r\nGerard Encuentra creu que el Baxi Manresa els ha superat en ritme\r\n\r\nL'entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, ha explicat que algunes personals que ha rebut el seu equip i el bon joc dels bagencs en el bloqueig els ha castigat. Però l'aspecte que més ha marcat el desenllaç del partit ha ritme que ha imposat el Baxi Manresa als segons vint minuts.\r\n