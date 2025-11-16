Diego Ocampo destaca la defensa com a clau per sumar un nou triomf

Diego Ocampo, tècnic del Baxi Manresa, s'ha mostrat molt satisfet del nivell defensiu dels seus jugadors sobretot a la segona part del partit contra el Hiopos Lleida. El tècnic gallec ho ha esmentat diversos cops en la seva intervenció davant els mitjans.\r\n\r\nL'entrada de partit que han fet els seus jugadors ha satisfet Ocampo que, tot i això, també ha esmentat una sèrie d'errades encadenades dels seus jugadors que han generat confiança al Hiopos Lleida. "Era més important la dinàmica que el marcador", ha explicat Ocampo. Al tercer quart el Baxi Manresa ha reaccionat. I novament, ha esmentat la defensa per analitzar el joc del seu equip. "Hem defensat molt bé els seus generadors i els quatres". Marcis Steinbergs ha estat un dels jugadors més elogiats. La resiliència i la lluita en el rebot ha estat altres aspectes importants en la desenvolupament del partit. \r\n\r\nEl què no ha volgut fer Ocampo és qualificar el triomf de balsàmic. "No és bo per a la salut dramatitzar. Només és bàsquet", ha explicat l'entrenador del Baxi Manresa. Els mals resultats formen part del joc i el Baxi Manresa està encara ajustant la seva plantilla. Tot i això, ha afegit que "la victòria ajuda a construir una identitat".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nEl Baxi Manresa suma un important triomf contra el Hiopos Lleida (99-86) Xavier Sucarrats\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nGerard Encuentra pensa que han jugat uns primers 25 minuts a bon nivell\r\n\r\nL'entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, ha lamentat diversos aspectes negatius com les 22 pilotes perdudes, els 16 rebots ofensius capturats per part del Baxi Manresa i el desencert des de la línia de tres punts com a claus que han decantat el partit. També ha trobat "manca de caràcter" al seu equip que tot i això ha jugat 25 minuts a bon nivell.\r\n