El CN Manresa cau a Alcorcón i desaprofita una gran ocasió per sumar el primer triomf fora (9-4)

L'Adbisio ETL Global CN Manresa va deixar escapar una bona oportunitat per sumar el primer triomf a domicili després de perdre a la piscina del Ciudad de Alcorcón (9-4). Els bagencs, poc encertats en atac i castigats en els últims minuts, van veure com el partit se'ls escapava davant un rival recent ascendit, però reforçat amb un porter de gran nivell.
Igualtat inicial i defenses superiors als atacs
El duel va començar amb molt poc encert ofensiu per tots dos costats. El primer període només va deixar un gol, malgrat les dues superioritats per equip. En el segon quart, el joc es va obrir i els manresans van arribar a empatar a tres, l'únic moment del partit -més enllà de l'empat inicial- en què no van anar per darrere en el marcador. Tot i aprofitar un penal, els visitants no van transformar la superioritat disponible, mentre que els locals tampoc van saber convertir les dues que van tenir.
Un tram final que condemna els visitants
Després del descans llarg, el partit va tornar al domini defensiu. L'Alcorcón va disposar de cinc superioritats i un penal, però només va poder marcar en una d'aquestes accions, mentre que el CN Manresa va desaprofitar les dues opcions amb home de més. Amb 5-3 i vuit minuts per davant, els bagencs encara somiaven amb capgirar el resultat, però només van poder marcar un gol de Martínez. En canvi, van rebre dues penes màximes i una superioritat que els madrilenys van transformar, ampliant el resultat fins al 9-4 final.
El proper partit, a la piscina del Portugalete, es presenta gairebé com una obligació per mantenir vives les opcions d'entrar en el grup capdavanter.