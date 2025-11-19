El Baxi Manresa juga a Venècia per consolidar la seva identitat

El Baxi Manresa afronta la darrera setmana abans de l'aturada per les finestres FIBA davant el Reyer Venècia (dimecres, 20.00h. 3CatInfo). Serà una bona oportunitat per reforçar la identitat d'un equip després del triomf del passat diumenge contra el Hiopos Lleida. També serà un partit important de cara a la classificació ja que bagencs i italians estan empatats a tres victòries. De moment, el Reyer Venècia passaria el tall i hauria de jugar un play-in mentre que el Baxi Manresa quedaria eliminat.
Pierre Oriola podria ser la gran novetat en la convocatòria del Baxi Manresa. El pivot, que comença la seva tercera etapa a la capital del Bages, ja està inscrit a l'Eurocup. Des del cos tècnic no hi ha hagut cap pronunciament en un sentit o un altre. L'absència de minuts d'Archange Izaw-Bolavie contra el Hiopos Lleida podria ser una pista a favor del redebut d'Oriola però la manca d'entrenaments amb els seus companys pot ser un element que jugui en contra.
Carlos Flores ha parlat abans d'emprendre el viatge cap a Venècia. El tècnic assistent creu que el Baxi Manresa està més animat després del pas endavant que va fer diumenge contra el Hiopos Lleida. En especial a la segona part i recolzat per la graderia del Nou Congost. "Després de jugar tants partits fora de casa, l'equip trobava a faltar aquesta part de l'energia i ens hem retrobat amb això. L'equip ha competit millor, ha fet més bé allò que entrenem al dia a dia i ara hem d'intentar mantenir aquest nivell d'energia i confiança fora de casa", ha explicat Flores. La clau del partit passarà perquè el Baxi Manresa iguali el nivell d'intensitat del seu rival.
El Reyer Venècia es troba en un gran moment de forma a la Lega italiana. Els del Vèneto sumen quatre victòries seguides i ocupen la part alta de la classificació. Després de disputar vuit jornades, els del Vèneto ocupen el tercer lloc de la classificació a un sol triomf dels líders Virtus de Bolonya i Brescia. A la darrera jornada, es va imposar a la Reggiana per 79-89 amb una gran actuació de R.J. Cole, amb 29 punts, i Denzel Valentine amb 23.
Itàlia ha donat durant la història del bàsquet equips mítics que encara són recordats pels aficionats. Bolonya, Milà, Varese, Pesaro, Siena, Roma i Treviso han donat anys de glòria al basquetbol transalpí. El Reyer Venècia ha estat sempre a un segon nivell tot i que també ha aconseguit guanyar quatre lligues (la darrera al 2019), una copa italiana i una FIBA Europe Cup (2018). Inicialment formava part de la Società Sportiva Costantino Reyer i les primeres notícies de l'aparició del bàsquet a la ciutat daten del 1907.
Flores destaca del Reyer Venècia la capacitat física i atlètica de molts dels seus jugadors. "Són molt generadors. Tenen a la línia exterior tres jugadors a destacar per sobre dels altres com són R.J. Cole, Denzel Valentine i Ky Bowman. Haurem de tenir molta cura amb aquests jugadors. I a la posició de quatre tenen Kyle Wiltjer que té una mà privilegiada. Aquí els nostres pivots tindran una difícil tasca", ha valorat l'ajudant de Diego Ocampo.
Sreten Radovic (Croàcia), Gentian Cici (Albània) i Franko Gracin (Croàcia) xiularan el partit.