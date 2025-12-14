El CB Navàs remunta un partit gairebé perdut i supera el SESE a la pròrroga

El CB Navàs Viscola ha protagonitzat una gran remuntada per derrotar el SESE a la pròrroga (87-83), després d'un partit que se li havia posat molt costa amunt. Els bagencs han sabut reaccionar a la segona part, han forçat el temps extra amb un tir decisiu i han acabat segellant una victòria de molt mèrit.
Un inici molt complicat
El partit ha començat de la pitjor manera per als navassencs, que han sortit descol·locats a la pista. El SESE ha aprofitat les imprecisions locals per agafar avantatge ràpidament i tancar el primer quart amb un clar 16-26. La dinàmica negativa s'ha mantingut al segon període, amb un CB Navàs sense trobar solucions ofensives ni solidesa defensiva, arribant al descans amb un marcador advers de 29-46.
Reacció després del descans
A la represa, el conjunt bagenc ha canviat la cara. Amb més intensitat i millor lectura del joc, el CB Navàs ha començat a retallar diferències de manera progressiva. L'esforç ha donat fruits al final del tercer quart, quan el marcador ja s'havia ajustat fins al 51-61, deixant el partit obert per als últims deu minuts.
Empat sobre la botzina
El darrer quart ha estat d'alta tensió, amb els locals insistint en la remuntada davant un SESE que intentava resistir. El CB Navàs ha acabat entrant en el partit i, a falta de cinc segons per al final del temps reglamentari, un tir de Bataller ha establert l'empat a 73-73, forçant una pròrroga que premiava l'esforç bagenc.
Decisió a la pròrroga
En el temps extra, el CB Navàs ha mantingut l'encert i el control del partit. Amb més serenor en els moments clau, els locals han sabut gestionar els atacs decisius i han acabat imposant-se per 87-83, certificant una victòria molt treballada.
Destaquen Bataller, Zhuravlov i Keita
Bataller va ser un dels homes clau del triomf, amb 19 punts, 8 assistències i 6 faltes rebudes. També va destacar Zhuravlov, autor de 20 punts, 10 rebots i 7 faltes rebudes, així com Keita, amb 12 punts i 12 rebots, a més de 5 taps.