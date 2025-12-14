El Manresa CBF cau a la pista del Mipelletymas León després d'un partit molt disputat

El Manresa CBF ha sortit derrotat de la seva visita a la pista del Mipelletymas BF León (71-66) en un partit que havia començat amb domini manresà, però que les locals han capgirat abans del descans. Tot i l'esforç final, les bagenques no han pogut culminar la remuntada.
Bon inici manresà
El conjunt bagenc ha arrencat el partit amb bones sensacions i encert ofensiu, fet que li ha permès tancar el primer quart amb un lleuger avantatge al marcador (22-23). El Manresa CBF es mostrava competitiu i capaç de plantar cara a les lleoneses en el seu propi pavelló.
Capgirament abans del descans
Amb el pas dels minuts, el Mipelletymas BF León ha anat trobant el seu ritme i ha aconseguit girar el partit abans del pas pels vestidors. Al descans, les locals ja manaven per 42-38, després d'un segon quart en què han imposat el seu joc.
Domini local a la represa
A la represa, la tendència favorable a l'equip de León s'ha mantingut. Les locals han ampliat diferències fins al 57-47 al final del tercer quart, aprofitant el seu major encert i control del ritme del partit, mentre que al Manresa CBF li costava trobar continuïtat ofensiva.
Reacció final insuficient
En els darrers deu minuts, les bagenques han reaccionat i han aconseguit retallar distàncies, però sense arribar a posar realment en perill la victòria local. El marcador final de 71-66 reflecteix l'esforç del Manresa CBF en el tram final, tot i no poder completar la remuntada.
Situació a la classificació
Mariona Teixidó ha estat la jugadora més destacada del Manresa CBF, amb 17 punts, 7 rebots i 4 pilotes recuperades. Amb aquesta derrota, l'equip manresà es manté a la part baixa de la classificació, però continua fora de les places de descens.