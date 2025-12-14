El Covisa Manresa cau a Santa Coloma i deixa escapar l'opció d'acostar-se a la permanència

El Covisa Manresa ha perdut aquest dissabte una oportunitat clau per acostar-se a la zona de permanència després de caure per 6-4 a la pista de l'Industrias Santa Coloma B, en un partit marcat per dos gols encaixats a l'inici, errades individuals i moments clau que han decantat el resultat a favor del filial colomenc.
Un inici advers que condiciona el partit
El duel ha començat de la pitjor manera per als manresans. En només vuit minuts, l'Industrias B ja s'havia avançat amb dos gols, obra de Pol (minut 3) i Dídac (minut 8), que han obligat el Covisa Manresa a anar sempre a remolc. Checa ha retallat distàncies gairebé immediatament amb el 2-1 al minut 9, després d'una bona combinació ofensiva.
Quan el Covisa havia aconseguit equilibrar el joc, una errada en la sortida de pilota del porter Cella ha permès a Marcos anotar el 3-1 al minut 18, un cop dur abans del descans.
Segona part oberta i moments clau
A la represa, el partit s'ha mantingut obert, però Lokmane ha ampliat diferències amb el 4-1 al minut 23. Tot i això, els manresans no han abaixat els braços i Héctor Albadalejo ha fet el 4-2 al minut 32, mantenint vives les opcions del Covisa Manresa.
Els minuts següents han resultat determinants. Asis ha errat un penal que hauria pogut tornar a posar el partit en un marge mínim, i poc després l'expulsió d'Aaron ha deixat el Covisa Manresa en inferioritat numèrica. Aquesta situació ha estat aprofitada pels locals que, amb gols de Paterna (37') i Joan (38') han situat el marcador en un clar 6-2.
Reacció final insuficient
En els últims compassos, el Covisa Manresa ha mostrat caràcter i ha maquillat el resultat amb dos gols més, novament d'Héctor Albadalejo i Checa, tots dos al minut 40, que han deixat el marcador final en 6-4. Tot i la reacció, les errades individuals han acabat pesant massa en el desenllaç.
Un pas enrere en la lluita per la salvació
Malgrat la derrota, el Covisa Manresa ha ofert un partit de nivell similar al de les darreres jornades, però el resultat obliga l'equip a continuar lluitant contracorrent en la classificació.
El proper compromís serà dissabte vinent al Pujolet, en un nou duel directe a la part baixa de la taula contra l'Entreculturas Montesión de Palma de Mallorca, cuer de la categoria, davant de l'avantpenúltim classificat, el Covisa Manresa.