El Baxi Manresa mostra un nova cara europea tot i la derrota (97-93)

El Baxi Manresa ha encaixat la quarta derrota consecutiva a l'Eurocup. Però, com a mínim, davant el Reyer Venècia els bagencs han estat dins el partit durant els quaranta minuts. Als de Diego Ocampo els queden coses a millorar però aquest vespre han mostrat capacitat. Una de les millors notícies ha estat l'aparició de diversos jugadors durant el partit. Dani Pérez, Álex Reyes, Alfonso Plummer, Louis Olinde i Grant Golden han tingut una bona aportació, Pierre Oriola ha fet el seu redebut i ha ajudat molt en l'inici de la seva tercera etapa.
Hugo Benítez, Retin Obasohan, Álex Reyes, Louis Olinde i Golden Grant han format el cinc inicial del Baxi Manresa. RJ Cole, Ky Bowman Jordan Parks, Kyle Wiltjer i Chris Horton, el del Reyer Venècia. La intensitat amb què han sortit els bagencs ha provocat que cometessin tres personals en menys de dos minuts. Dues han estat de Benítez que ha marxat a la banqueta. A diferència de jornades anteriors, el Baxi Manresa no s'ha deixat envestir pel seu rival. Els italians aconseguien trobar bones accions però l'equip bagenc era capça de replicar. Golden es mostrava efectiu sota l'anella rival i Obasohan ensenyava la seva grapa habitual. Per part veneciana, Wiltjer era el jugador més perillós (14-14, minut 6). Cole també ha començat a produir per part local. Això no ha canviat l'evolució dels primers deu minuts ja que el Baxi Manresa seguia fent uns minuts molt seriosos. L'entrada d'Alfonso Plummer ha sumat arsenal ofensiu coincidint amb el redebut de Pierre Oriola. Plummer ha consolidat les prestacions ofensives del Baxi Manresa que ha acabat els primers deu minuts per davant (27-29).
Les pilotes perdudes han penalitzat els bagencs a l'inici del segon quart. Però ho sabien neutralitzar amb bons replegaments en defensa. Això mantenia el marcador equilibrat. Un altre aspecte que podia perjudicar el Baxi Manresa eren les personals comeses. Els de Diego Ocampo ja estaven en bonus quan encara quedava més de mig període per disputar. El Reyer Venècia ha aconseguit fer un primer cop de timó. Un parcial de 9-0 obria la diferència més àmplia fins aquell moment (40-33, minut 16). Una connexió entre Golden i Reyes trencava la sequera del Baxi Manresa. L'extremeny ha anotat amb continuïtat per acostar el seu equip. Però la reacció no ha estat complerta. Un nou parcial en contra ha deixat els bagencs nou punts enrere a la mitja part (54-45).
Benítez ha tornat amb força després del descans. Sis punts seguits del base francès obligaven Neven Spahija a demanar temps mort. Després, el de Perpinyà cometia la seva tercera personal. Novament, la remuntada del Baxi Manresa no acabava de culminar-se. Tot i que Reyes i Plummer també anotaven el Reyer Venècia trobava Cole i, sobretot, Wiltjer per mantenir-se davant (62-57, minut 26). Per capgirar el marcador calia que l'equip bagenc intensifiqués la seva defensa. Fer-ho també comportava alguns riscos com la quarta personal comesa per Benítez o alguna altra falta amb el rellotge gairebé a zero. Un tir lliure de Carl Wheatle deixava el partit a només un triple de diferència abans de jugar els últims deu minuts (72-69).
Denzel Valentine ha despertat amb dos llançaments de tres consecutius. El llançament triple ha estat l'arma que han usat els dos equips al començar el darrer quart. La dinàmica afavoria els locals que obrien un marge que en alguns moments ha superat els deu punts (83-72, minut 33). Plummer ha sortit al rescat del seu equip llançant sense pensar-s'ho massa. Leonardo Candi era qui contrarestava el porto-riqueny quan encara mancaven cinc minuts per al final. La gran diferència respecte jornades anteriors era que els bagencs hi arribaven amb opcions. Oriola es mostrava molt participatiu i era capaç d'anotar un altre triple a favor del seu equip (90-87, minut 37). Els d'Ocampo encara haguessin pogut acostar-se més però han desaprofitat algunes accions que semblaven clares. Tot i això, quatre punts seguits de Golden posaven el 95-93. Cole ha rebut personal a manca de vuit segons i s'ha mostrat segur. Derrota per 97-93 tot i la millora notable d'imatge.
Incidències: Sreten Radovic (Croàcia), Gentian Cici (Albània) i Franko Gracin (Croàcia). Han eliminat Hugo Benítez. Max Gaspà i Archange Izaw-Bolavie han estat els jugadors que han quedat fora de la convocatòria.