Álex Reyes entra a la convocatòria de la selecció espanyola

La bona temporada de l'aler del Baxi Manresa Álex Reyes ha tingut com a premi la convocatòria amb la selecció espanyola. El seleccionador estatal Chus Mateo ha inclòs Reyes en una convocatòria de catorze jugadors que s'enfrontaran a Dinamarca, en terreny escandinau, el 27 de novembre i a Geòrgia a Santa Cruz de Tenerife el 30 del mateix mes. Contra els danesos, Reyes podria viure un derbi a nivell de club ja que el seu company Gustav Knudsen ha entrat en la convocatòria de Dinamarca.\r\n\r\nHugo Benítez i Louis Olinde han estat cridats per les seleccions francesa i alemanya respectivament. Els propers dies la llista d'internacionals del Baxi Manresa podria créixer si Bèlgica i Letònia convoquen Retin Obasohan i Marcis Steinbergs.\r\n