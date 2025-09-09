El Baxi Manresa començarà la Lliga Endesa a Tenerife el 4 d'octubre

L'ACB ha publicat, per fi, el calendari definitiu de la temporada 2025-26. Ja fa algunes setmanes es va fer públic quin cap de setmana es jugaria cada jornada i quins en serien els aparellaments. Però els clubs encara no sabien si haurien de jugar, per posar un exemple, dissabte o diumenge. Aquest dimarts ha sortit el calendari definitiu poc després de l'anunci que DAZN havia aconseguit els drets televisius de la Lliga Endesa.\r\n\r\nEl Baxi Manresa encetarà la temporada el dia 4 d'octubre a les 8 del vespre a la pista de la Laguna Tenerife. El debut al Nou Congost haurà d'esperar només una setmana. Els bagencs rebran el Coviran Granada a les 9 de la nit. Curiosament, no seran els primers partits oficials de la temporada. Apart de la Lliga Catalana, el Baxi Manresa començarà abans l'Eurocup que la Lliga Endesa.\r\n\r\nLa primera volta acabarà per a l'equip manresà el dia 25 de gener a casa davant el Morabanc Andorra. I l'últim partit de la fase regular serà contra el Real Madrid al Nou Congost encara sense data ni hora fixada com ja és habitual a la darrera jornada.\r\n