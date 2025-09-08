Així serà la nova U22, la lliga de les promeses dels clubs ACB que estrenarà el Baxi Manresa

El Baxi Manresa sub22 -que la temporada passada va disputar la SúperCopa- disputarà aquesta temporada la nova lliga U22 de bàsquet, una competició impulsada per l'ACB, la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) i el Consell Superior d'Esports (CSD) amb l'objectiu de frenar la fuga de talents joves cap als Estats Units d'Amèrica. El campionat, que arrencarà el 10 d'octubre, enfrontarà equips formats exclusivament per jugadors menors de 22 anys i es disputarà principalment entre divendres a la tarda i dissabtes al matí.
En total, hi participen quinze clubs ACB repartits en dos grups. El Baxi Manresa ha quedat enquadrat en el grup A, juntament amb alguns dels conjunts més potents dels darrers anys al Campionat Júnior d'Espanya: Barça, Casademont Saragossa, Lenovo Tenerife, Joventut Badalona, Real Madrid, Unicaja i València Basket. El grup B estarà format pel Girona, Bilbao Basket, San Pablo Burgos, Lleida, Gran Canaria, Granada i UCAM Múrcia.
Sistema de competició
La lliga constarà de tres fases:
- Primera fase (octubre - gener): al grup A es jugaran 14 jornades i al grup B, 12. Els cinc primers del grup A es mantindran, mentre que l'últim baixarà directament al B. Els equips classificats en la sisena i setena posició del grup A disputaran una repesca a partit únic contra el segon i tercer del grup B, respectivament.
- Segona fase (gener - maig): es reiniciaran els resultats i es jugaran noves jornades. Els quatre primers del grup A es classificaran directament per a la Final a 6, mentre que les dues últimes places sortiran d'un Play-In a partit únic entre el cinquè del grup A i el segon del grup B, i el sisè del grup A contra el primer del grup B.
- Final a 6 (maig): els sis millors equips es jugaran el títol en un format eliminatori. Els dos primers del grup A passaran directament a semifinals, mentre que els altres quatre equips disputaran dues eliminatòries de quarts de final.
Una oportunitat per al talent manresà
La creació d'aquesta competició vol ser una plataforma per al creixement de les joves promeses del bàsquet estatal, donant-los minuts i experiència competitiva sense necessitat de marxar fora. Per al Baxi Manresa sub22, la U22 suposa una oportunitat per consolidar el treball de formació i projecció de jugadors que, en un futur pròxim, poden fer el salt al primer equip.
El debut dels manresans a la lliga U22 tindrà lloc a partir del 10 d'octubre, en el que serà l'estrena oficial d'aquesta nova competició que busca reforçar la pedrera del bàsquet espanyol.