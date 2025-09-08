El CB Navàs Viscola i el Manresa CBF enceten la Lliga Catalana com a primer repte de la temporada

El bàsquet bagenc torna a la competició oficial amb la disputa de la Lliga Catalana, que marcarà el primer repte de la temporada 2025-26 per al CB Navàs Viscola i el Manresa CBF. Els dos equips encetaran la competició aquest mes de setembre amb un format de triangulars previs que donaran accés a semifinals i final.
CB Navàs Viscola: primer examen a Esparreguera
El CB Navàs Viscola obrirà foc a la pista del Tenea-CB Esparreguera l'11 de setembre en el primer partit del seu grup. El segon compromís serà a casa, davant la seva afició, contra el Monbus-CB Igualada el 13 de setembre. L'últim partit del triangular enfrontarà el Monbus CB Igualada i el CB Esparreguera el 21 de setembre.
Només el campió de cada grup i el millor segon accediran a les semifinals i la final, que decidiran el campió de la Lliga Catalana de Tercera FEB. Per al Navàs, el torneig suposa una primera oportunitat per mesurar forces després d'una temporada 2024-25 en què es va quedar a les portes de l'ascens a Segona FEB.
Manresa CBF: debut històric a Lliga Femenina 2
El Manresa CBF afrontarà la seva primera Lliga Catalana de la història, després de l'ascens assolit la temporada passada. El debut serà a la pista del Talenom Boet Mataró el 14 de setembre, i el segon partit el jugarà a casa contra el GEiEG Pacisa el 21 de setembre. Abans, l'11 de setembre, GEiEG i Boet Mataró hauran disputat el primer enfrontament del grup a Girona.
El format és idèntic al de la competició masculina: tres grups de tres equips i classificació per a semifinals i final, previstes per als dies 27 i 28 de setembre a Llinars del Vallès. El debut a la Lliga Catalana és també la prèvia al debut oficial del Manresa CBF en competició estatal, després de 33 anys sense bàsquet femení manresà a una categoria d'aquest nivell.
Una arrencada amb simbolisme
Tant per al Navàs Viscola com per al Manresa CBF, la Lliga Catalana és el primer pas de la nova temporada abans de l'inici de les lligues regulars el 4 d'octubre. Els navassencs buscaran reafirmar el seu nivell competitiu després de fregar l'ascens, mentre que les manresanes viuran el repte d'estrenar-se a Lliga Femenina 2 amb il·lusió i ambició.
Ambdós equips tenen en aquesta competició el primer test per calibrar les seves opcions i engrescar les aficions respectives en un curs que es presenta intens i il·lusionant.