Gerard Fernández dona una victòria al·lucinant al Baxi Manresa (81-78)

A la pretemporada, els resultats queden sempre en pla secundari. El més important pels equips és agafar rodatge i ajustar les diferents peces. Les sensacions que el Baxi Manresa ha deixat en el seu segon amistós contra el Hiopos Lleida han estat pitjors que les del passat divendres contra el Morabanc Andorra malgrat la victòria. Això sense excloure el bon partit durant força estona d'Hugo Benítez, Álex Reyes i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu. Però el protagonista que s'endurà els titulars és el jove Gerard Fernández. Diego Ocampo no ha dubtat en fer seure Benítez quan el base ha acumulat una sèrie de males accions i donar entrada a Fernández. El noi del planter no s'intimida davant de rivals que li doblen l'edat en alguns casos. Triples com el que han decidit el partit no els anotarà cada setmana però demostren una decisió impròpia d'un xicot de 16 anys. Sant Julià de Vilatorta ha viscut el debut d'Alfonso Plummer que ha acabat senser anotar. El Baxi Manresa ha guanyat el Hiopos Lleida 81-78.
Hugo Benítez, Max Gaspà, Álex Reyes, Alexander Chassang i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu han estat els cinc titulars del Baxi Manresa. Caleb Agada, Mikel Sanz, Oriol Paulí, John Shurna i Automane Diagné, els del Hiopos Lleida. Els manresans han sortit amb una velocitat més que els lleidatans. Dos triples de Gaspà i Reyes i una cistella donada com a vàlida de Chassang posaven un bon 8-0. La reacció del Hiopos Lleida ha estat demolidora. Dotze punts seguits del conjunt de la Terra Ferma capgiraven el marcador. El Baxi Manresa no trobava forma d'anotar. Potser per això, Diego Ocampo feia debutar Alfonso Plummer. Però no ha estat el porto-riqueny qui ha trencat la mala ratxa. Una assistència de Dani Pérez cap a Grant Golden acabava amb el desè punt del conjunt bagenc. Plummer, per la seva part, intentava estrenar el seu còmput anotador sense anotar en els seus primers llançaments. Tampoc era l'únic a qui li costava trobar cistella. Poc a poc, el Hiopos Lleida anava obrint distància. Un triple de Gustav Knudsen fixava un 18-27 contrari als interessos del Baxi Manresa.
La distància s'ha mantingut al segon quart. Els manresans seguien amb els problemes per anotar. Es més, el rebot tenia un clar color bordeus. Kao era dels pocs jugadors que trobaven bones posicions a prop de l'anella. El nigerià ha aconseguit dues esmaixades aprofitant el seu poder físic. Mica en mica, el Baxi Manresa ha retallat terreny. Un triple d'Agustín Ubal situava un 31-36 al marcador que encara hagués pogut ser més estret si un llançament posterior de Knudsen hagués estat encertat. Però qui l'ha encertat ha estat Marc Garcia. El manresà reforça aquests dies els entrenaments del Hiopos Lleida i ha castigat un dels seus equips de formació amb un llançament de tres punts (31-39, minut 17). L'entrega de Benítez acostava de nou el Baxi Manresa. Malgrat que el conjunt bagenc ha millorat sensacions, de forma molt efímera, el Hiopos Lleida ha tornar a dominar el ritme de partit novament i ha marxat al descans amb deu punts al seu favor (35-45).
Reyes i Benítez han començar amb bona dinàmica la segona part. Els seus companys s'han contagiat d'aquesta actitud. La defensa del Baxi Manresa era més forta i els rebots anaven a parar majoritàriament a mans bagenques. En menys de tres minuts, els d'Ocampo havien reduït el seu desavantatge fins als tres punts (44-47, minut 23). Tot i un triple de Sanz, el Baxi Manresa seguia trenant bones jugades com un alley-hoop culminat per Kao. Gaspà ha tingut a les seves mans capgirar el marcador. El tir del jugador del planter la xocat contra l'anella. Salvar aquesta situació ha donat aire al Hiopos Lleida que ha aconseguit una nova estirada al marcador (51-58, minut 28). Als manresans els calia tornar a remar per no quedar distanciats del seu rival. Novament Benítez ha liderat el seu equip. La contribució del nord-català ha permès que tot quedés obert a manca dels darrers deu minuts (58-62).
El Baxi Manresa persistia en el seu intent de culminar la remuntada. Batemon i Agada han assumit el pes anotador del seu equip per complicar les coses als bagencs (63-71, minut 35). Reyes no es resignava. La visió de joc de l'extremeny mantenia els manresans vius tot i les dificultats d'atrapar el seu rival. Aquestes han disminuït després d'una nova acció espectacular de Kao i un tir lliure del mateix nigerià que indicaven que el partit es competiria fins el final. Ubal hi afegia emoció amb un 2+1 a manca de 55 segons (76-77). Una bona defensa ha propiciat un contraatac conduit pel jove Gerard Fernández. Ubal no ha pogut anotar. Però Kdunsen ha estat atent per posar el 78-77 al marcador. L'atac del Hiopos Lleida ha acabat amb errada d'Agada. El trio arbitral ha xiulat una dubtosa personal a Kao. Batemon només ha aprofitat un dels dos llançaments lliures que ha llançat. El partit semblava encaminar-se a la pròrroga. Fins que Fernández s'ha inventat un tir impossible des de mig del camp que ha donat el triomf al Baxi Manresa (78-81).
Incidències: Jordi Aliaga, Arnau Padrós i Yasmina Alcaraz han arbitrat el partit.