El Baxi Manresa s'estrena amb derrota davant l'Andorra (96-101)

El Baxi Manresa s'ha estrenat amb bones intencions contra el Morabanc Andorra que ha estat més encertat als darrers minuts i s'ha endut la victòria. Els darrers minuts han tingut com a punt surrealista l'avaeria del rellotge que ha deixat de marcar el temps que mancava de partit i de possessió. Per la resta, ha estat el típic partit de pretemporada amb les defenses encara per ajustar i la presentació dels nous jugadors davant els aficionats. Benítez, Grant, Ubal, Knudsen i el jove Fernández han mostrat molt bones maneres i han ofert lluita i bons minuts de joc. Els bagencs han tingut les baixes de fins a quatre jugadors. Louis Olinde i Retin Obasohan, per gestió de càrregues físiques, Alfonso Plummer perquè va arribar tot just dijous de l'AmeriCup i Marcis Steinbergs que encara disputa l'Eurobasket. En canvi, han entrat a la convocatòria els joves Lucas Sánchez, Gerard Fernández i Ludvik Bergseng i el pivot francès Alexander Chassang que està reforçant la pretemporada del Baxi Manresa.
Hugo Benítez, Max Gaspà, Álex Reyes, Alexander Chassang i Golden Grant han format el primer cinc inicial del Baxi Manresa 2025-26. Per part del Morabanc Andorra han sortit Shannon Evans, Kyle Kuric, Justin McKoy, José Francisco Ortega i Rubén Guerrero. Gaspà es queda amb l'honor de ser el primer anotador dels bagencs tot i el domini inicial dels andorrans. Reyes ha donat el primer avantatge al Baxi Manresa des de la línia de tres (7-6, minut 3). Jugadors com Agustín Ubal i Golden Grant s'han mostrat molt actius als primers minuts de partit i han trobat bones posicions a prop de l'anella. Poc a poc, el Baxi Manresa ha obert un petit forat al marcador. Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, amb una imponent esmaixada, posava els set punts de distància entre els dos equips (17-10, minut 6). Els de Joan Plaza han intentat equilibrar el marcador. Fins i tot, han tingut un darrer atac per posar-se al capdavant. El llançament triple dels pirinencs ha picat a l'anella i el Baxi Manresa ha acabat els primers deu minuts amb un mínim avantatge (26-24).
Grant s'ha mostrat molt incisiu al començar el segon quart. El nord-americà ha sumat sis punts mostrant encert tan des de sota la cistella com des de la mitja distància. Novament, els bagencs han obert un forat que aquest cop el seu rival ha estat capaç de capgirar. Artem Pustoviy sumava dos punts per al seu equip que culminaven la remuntada (37-38, minut 17). Eren els millors minuts de l'equip que actuava com a visitant. Un 2+1 d'Ubal i una altra bona jugada de Grant gairebé deixen en taules el resultat al descans (44-45).
Baxi Manresa i Morabanc Andorra s'han tutejat a la tornada a la tornada dels vestidors. Kao ha patit una aparatosa caiguda que tot i la seva perillositat no ha impedit al nigerià llançar els tirs lliures als quals tenia dret. Més tard, una bona acció de Benítez empatava a 55 encara amb mig tercer quart per disputar. Aquesta bona ratxa l'ha tallada de cop el Morabanc Andorra amb dos triples seguits que han motivat un temps mort de Diego Ocampo. Les indicacions del tècnic han tingut el seu efecte. Jugadors com Max Gaspà i Gustav Knudsen s'ha mostrat molt atents i han aprofitat les oportunitats que han tingut per sumar per al seu equip. Un triple del jove Gerard Fernández avançava el Baxi Manresa molt minuts després (69-68, minut 29). Els bagencs no han pogut mantenir-se al davant i han vist com el seu rival aconseguia novament quatre punts al seu favor. La tenacitat d'homes com Ubal han reduït el desavantatge fins a la mínima expressió (72-73, minut 30).
Fernández ha estat novament l'encarregat d'avançar el Baxi Manresa. Aquest cop, amb tres tirs lliures. El partit ha entrat en una dinàmica de sumar de tres en tres als dos cantons. El jove Fernández no s'acovardia davant rivals que, alguns, li doblen l'edat. L'afició manresana desplaçada a Sant Julià de Vilatorta li han cantat "MVP" quan ha marxat cap a la banqueta. En aquests moments, s'ha produït la incidència en forma d'avaria al marcador. Els darrers sis minuts s'han jugat sense rellotge i amb la megafonia informant del temps de joc que mancava. Un ingredient més per afegir emoció a uns minuts finals que es preveien igualats. Novament, els dos equips s'han tutejat. El partit ha entrat amb 94-98 al darrer minut. Knudsen acostava el Baxi Manresa. Però Stan Okoye gairebé liquidava el partit des de la línia dels 6,75. Un tap rebut per Kao ha estat el punt final al primer partit de pretemporada (96-101).
Incidències: El pavelló de Sant Julià de Vilatorta ha presentat una bona entrada amb majoria de seguidors del Baxi Manresa. Abans de començar el partit han sonat Els Segadors i el Gran Carlemany, himnes de Catalunya i Andorra respectivament. També s'ha guardat un minut de silenci en memòria de l'exàrbitre Vicenç Sanchís.