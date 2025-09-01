Diego Ocampo i la selecció txeca queden eliminats de l'Eurobasket

L'aventura de Diego Ocampo amb la selecció txeca a l'Eurobasket acabarà el proper dimecres després del duel que disputarà contra la Letònia de Marcis Steinbergs. La República Txeca ha perdut el quart partit que ha disputat i compta els seus partits per derrotes. Sèrbia ha estat molt superior als txecs i s'ha imposat per un clar 82-60. El combinat que dirigeix Ocampo no té cap possibilitat matemàtica de classificació ja que si bé Portugal i Estònia estan a un sol triomf de la República Txeca, aquesta ha perdut contra els seus dos rivals més immediats que, a més, jugaran entre ells a la propera jornada. Per tant, al tècnic del Baxi Manresa li queda només un partit per quedar lliure de l'Eurobasket i incorporar-se a l'equip bagenc.\r\n\r\nMarcis Steinbergs serà el darrer en incorporar-se al Baxi Manresa\r\n\r\nBen diferents són les coses per a Marcis Steinbergs. Letònia ha guanuat contra Portugal i s'ha assegurat la seva presència als quarts de final de l'Eurobasket. Els bàltics són tercers del seu grup i tenen tots els números per acabar el grup A en aquesta posició. Per tant, Steinbergs serà el jugador del Baxi Manresa que allargarà més la seva participació internacional.\r\n\r\nLa participació de l'ala-pivot del Baxi Manresa està sent força discreta. Va jugar quatre minuts en el primer duel de la seva selecció contra Turquia, no va jugar ni un segon contra Estònia ni contra Sèrbia i la seva presència davant Portugal ha superat per poc el minut de joc. Fins ara, no ha anotat cap punt.\r\n