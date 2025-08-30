El CE Manresa remunta i guanya el partit de Festa Major contra el San Mauro

El CE Manresa ha posat punt final a la seva pretemporada amb una victòria emocionant davant la UD San Mauro (3-2) en el tradicional partit de Festa Major disputat aquest dissabte al Congost. Els manresans, dirigits per Sergi Trullàs, han aconseguit remuntar un marcador advers en els darrers minuts, encenent l'afició en el darrer test abans de l'inici de la lliga de la Tercera RFEF, que arrencarà el proper dissabte amb un enfrontament a casa contra el Mollerussa.
Una primera part de domini sense premi
El partit ha començat amb un CE Manresa dominador de la possessió però sense generar arribades clares. Aquesta manca d'efectivitat l'ha aprofitat el San Mauro per avançar-se al minut 35 amb un gol de Roger Escamilla. Ja a la segona part, Pulido ha evitat el segon dels visitants amb una aturada espectacular que ha mantingut els manresans dins del partit.
Reacció i emoció al Congost
Tot seguit, Bamta Bande ha empatat al minut 57, però només tres minuts després el San Mauro ha tornat a posar-se per davant (1-2). L'equip local, però, no ha abaixat els braços. El tram final ha estat d'infart: David Momoh ha empatat al minut 81 i Moha Ezzarfani ha completat la remuntada amb el gol definitiu a falta de dos minuts per al final (3-2).
Balanç positiu de pretemporada
Amb aquest triomf, el CE Manresa clou la seva preparació amb un balanç de 6 victòries, 2 empats i només 1 derrota, amb 27 gols a favor en 9 partits, una trajectòria que, amb tota la prudència del món, convida a l'optimisme de cara a l'estrena de la lliga. El conjunt blanc-i-vermell debutarà dissabte vinent, 7 de la tarda al Congost, davant el Mollerussa.