El Baxi Manresa anuncia la desvinculació de Musa Sagnia

L'aler gambià ha estat cinc temporades al Nou Congost

Publicat el 30 d’agost de 2025 a les 15:43

El Baxi Manresa ha anunciat el què era un secret a veus. Musa Sagnia ha quedat desvinculat del club bagenc i no formarà part de la plantilla per a la temporada 2025-26. Aquesta intenció ja la va avançar el director esportiu, Biel Colominas, durant la presentació de l'equip i aquest dissabte s'ha fet oficial.

Sagnia ha estat cinc temporades al Bages comptant l'any que va formar part de l'equip júnior. Va debutar testimonialment a la primera plantilla la temporada 2021-22 quan va jugar 25 segons contra l'UCAM Múrcia. En tota la seva estada al Nou Congost ha superat el centenar de partits comptant totes les competicions. 

No s'ha fet públic el destí de Sagnia. Però tot apunta que disputarà la propera edició de l'NCAA amb la universitat de North Carolina.

