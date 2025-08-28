28 de agost de 2025

Izaw-Bolavie i Akobundu-Ehiogu ja entrenen amb el Baxi Manresa

Al club bagenc només li manca l'arribada de Plummer, Steinbergs i Ocampo

Publicat el 28 d’agost de 2025 a les 14:42

El Baxi Manresa continua sumant efectius a la seva dinàmica diària. El club bagenc va anunciar la tarda de dimecres la incorporació als entrenaments dels pivots Archange Izaw-Bolavie, Archi, i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, Kao, després que ambdós hagin acabat els seus compromisos internacionals.

Archi ha participat les darreres setmanes amb la selecció de Bèlgica en la preparació per a l'Eurobasket però va ser un dels darrers jugadors descartats en una selecció en què tampoc hi és Retin Obasohan. Per la seva part, Kao va jugar l'Afrobasket celebrat a Angola però va ser eliminat a la ronda de quarts de final.

L'equip manresà va penjar un vídeo a les seves xarxes socials amb imatges dels dos jugadors en què mostren la seva alegria per arribar al Nou Congost i expressen les seves ganes de posar-se a la feina. La reproducció acaba amb el clàssic Som-hi Manresa.

Plummer juga els quarts de final de l'AmeriCup

El cos tècnic del Baxi Manresa estarà atent als partits de quarts de final de l'AmeriCup que jugaran la propera matinada les seleccions de Puerto Rico i l'Argentina. Alfonso Plummer intentarà dur el seu país cap a les semifinals en un partit on les apostes els són favorables.

