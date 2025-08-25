Archange Izaw-Bolavie no serà a l'Eurobasket

El Baxi Manresa sumarà un nou element als seus entrenaments durant els propers dies. La selecció belga ha publicat aquest dimarts la llista definitiva per afrontar l'Eurobasket i no hi ha entrat el pivot Archange Izaw-Bolavie. D'aquesta forma, un dels absents a l'acte de presentació del passat dijous podrà incorporar-se a la disciplina de l'equip i conèixer els seus nous companys. Archi, com també se'l coneix per facilitar la pronúncia ja coneix el danès Knudsen amb qui va coincidir la temporada passada al Charleroi.\r\n\r\nL'altre jugador belga del Baxi Manresa, Retin Obasohan, ja va quedar descartat fa setmanes per a la disputa de l'Eurobasket per una sobrecàrrega física. En canvi, qui hi serà i s'espera que lideri Bèlgica és l'exManresa Ismael Bako.\r\n