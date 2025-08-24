Marcis Steinbergs jugarà l'Eurobasket amb la selecció de Letònia

El Baxi Manresa no podrà comptar definitivament amb l'ala-pivot Marcis Steinbergs les primeres setmanes de pretemporada. El letó ja va ser un dels absents a l'acte de presentació que va fer l'equip bagenc a la Mútua Intercomarcal el passat dijous. Un cop la selecció del país bàltic ha emès la llista definitiva s'ha confirmat que Steinbergs disputarà l'Eurobasket 2025 que es juga en quatre països diferents.\r\n\r\nSteinbergs jugarà la primera fase amb l'escalf del públic ja que Riga serà una de les quatre seus on es jugarà la primera fase del torneig. La selecció de Letònia ha quedat integrada al grup A juntament amb Estònia, Portugal, Turquia, Sèrbia i la Txèquia de Diego Ocampo. Les quatre primeres classificades avançaran cap a la fase de vuitens de final de la competició.\r\n\r\nLa fase de grups acaba el dia 3 de setembre. En cas de classificació i anar passant rondes, l'absència d'Steinbergs als entrenaments del Baxi Manresa es podria allargar fins el dia 14 de setembre i arribaria molt justet a la Lliga Catalana.\r\n\r\nAl Baxi Manresa li queda saber si el belga Archange Izaw-Bolavie serà convocat pel seu país per jugar també l'Eurobasket o en queda alliberat.\r\n