30 de agost de 2025

ara mateix

10:30

ara mateix

Esports

Cancha 9 revalida el títol al Torneig 3x3 de la Salle

La final, disputada a la plaça Neus Català, es va resoldre a la pròrroga davant un públic nombrós

  • La plaça Neus Català ha acollit la fase final del Torneig 3x3 de la Festa Major -

Publicat el 30 d’agost de 2025 a les 22:14

El conjunt Cancha 9 s'ha proclamat campió sènior de la 13a edició del Torneig 3x3 de bàsquet de la Festa Major de Manresa organitzat per la Salle, després de vèncer la final a la pròrroga. L'equip revalida així el títol que ja havia aconseguit l'any passat i confirma el seu domini en aquesta competició de format olímpic.

Ritme intens i 300 participants

El torneig, celebrat aquest dissabte a Manresa, ha aplegat 70 equips i uns 300 participants entre les diferents categories masculines i femenines. Els partits s'han iniciat al matí a l'Ateneu de les Bases amb les prèvies de minis, infantils i cadets, i les finals d'aquestes categories s'han traslladat al migdia a la plaça Neus Català, al costat de Crist Rei, convertida per unes hores en una pista de bàsquet a l'aire lliure.

A la tarda, també s'han disputat les fases prèvies de júniors, sèniors i màsters a l'Ateneu, amb les finals novament a la plaça. El ritme trepidant, propi de la modalitat 3x3, i l'ambient festiu han marcat la jornada.

Lliurament de guardons

Els regidors Anjo Valentí, d'Esports, i Isabel Sánchez, d'Infància i Joventut, han estat els encarregats de lliurar els trofeus als equips guanyadors i han felicitat els participants per l'alt nivell mostrat en aquesta edició.

