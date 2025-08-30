Flashy Ice Cream estrena els concerts del carrer Sallent a la Festa Major de Manresa

La Festa Major de Manresa ha donat el tret de sortida als grans concerts del carrer Sallent aquest divendres al vespre amb l'actuació de Flashy Ice Cream, que s'ha completat amb la III Cocotown Party. El grup sabadellenc, icona de la música urbana en català, ha reunit un públic molt jove, en bona part acompanyat de familiars, que ha corejat alguns dels seus temes més coneguts com Poquet a poquet, Cada tren o Alba.
Un inici de programació musical al polígon dels Dolors
Tot i que l'afluència no ha estat tan multitudinària com en altres edicions, el polígon dels Dolors ha tornat a convertir-se en epicentre dels concerts massius de la Festa Major. Després del concert d'aquest divendres, el cartell del carrer Sallent continuarà dissabte amb Els Catarres i DJ Kevin Leal, i diumenge amb Doctor Prats i DJ Arzzett, consolidant el format de tres nits consecutives de grans actuacions.
Els sabadellencs que han revolucionat la música urbana catalana
Flashy Ice Cream està format per DAAX (productor), P. Giancana (vocalista i productor audiovisual) i Sneaky Flex (vocalista), amb el suport gràfic de C. Turú. Nascuts el 2017 a Sabadell, es van donar a conèixer amb col·laboracions amb 31 FAM i Lildami, i han esdevingut una de les bandes més influents del panorama català de trap, reggaeton, dancehall, R&B i rap.
Entre les seves cançons més destacades hi ha P.D.A. (en referència a Platja d'Aro) i Llàgrimes de sang, que reflecteix la tristesa arran dels fets de l'1 d'octubre del 2017. Amb el seu segon àlbum Don Gelato (2020), editat pel segell Delirics, van guanyar el Premi Enderrock de la crítica a millor disc de música urbana, consolidant-se com a referents d'un gènere que vol trencar tòpics i reivindicar missatges de compromís social.