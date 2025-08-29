Els gegants tornen a brillar de nit a la Festa Major de Manresa

La Festa Major de Manresa ha viscut aquest divendres la celebració del GegantNit. La cercavila nocturna ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat i ha comptat amb la presència de nombroses colles geganteres de la citat, en una edició que ha destacat pel retrobament amb els gegants del Xup i per la gran afluència de públic, especialment famílies amb infants.
Un recorregut ple de vida i complicitats
La cercavila ha començat al Passeig de Pere III, a l'alçada de la Ben Plantada, i ha passat per la plaça Onze de Setembre, la plaça Neus Català Pallejà, la Muralla del Carme, el carrer Infants, el carrer Puigterrà de Dalt, la plaça Lladó i el carrer Verge de l'Alba. A la plaça Neus Català s'ha celebrat la tradicional ballada de gegants.
El ritme de la marxa ha estat lent, ja que nombroses famílies s'han aturat al pas dels gegants i nans per saludar-los i fotografiar-se, convertint l'activitat en una festa compartida.
Una tradició que creix amb noves incorporacions
El GegantNit es va celebrar per primera vegada el 2011 amb la voluntat d'integrar els gegants dels barris, entitats i associacions de la ciutat dins dels actes de la Festa Major. Durant els primers anys hi participaven els gegants del Xup, del Poble Nou i de la ciutat, acompanyats de la Pubilla, l'Hereu, els gegantons i una parella de nans de la imatgeria manresana.
Amb els anys, s'hi han anat sumant noves figures, com el Bisbe Boig de Gatzara Fot-li Foc (2015) i els Joves Geganters de Manresa amb els gegantons Martí i Aura (2023). Després de la interrupció per la pandèmia i d'algunes absències puntuals, enguany la cercavila ha recuperat la participació dels gegants del Xup, absents des del 2017.
Expectació massiva al centre de la ciutat
La participació de les colles Gatzara Fot-li Foc, Joves Geganters de Manresa, Geganters del Poble Nou, Geganters del Xup i Geganters de Manresa ha convertit la nit en una gran festa col·lectiva. L'expectació ha estat massiva i el públic ha omplert de gom a gom els principals carrers del recorregut.