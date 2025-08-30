El GegantNit de la Festa Major de Manresa 2025 en imatges

La Festa Major de Manresa ha viscut aquest divendres la celebració del GegantNit, una cercavila nocturna que ha omplert els carrers del centre de la ciutat de gegants, nans i música popular. L'edició d'enguany ha estat marcada pel retrobament amb els gegants del Xup, que no hi participaven des del 2017, i per la gran afluència de públic, amb moltes famílies que han aprofitat per acostar-se a saludar i fotografiar-se amb les figures. El recorregut, que ha començat a la Ben Plantada i ha inclòs la plaça Onze de Setembre, la plaça Neus Català -on s'ha fet la tradicional ballada de gegants- i la Muralla del Carme, ha avançat amb ritme lent davant la complicitat del públic.
La cita, nascuda el 2011 per integrar els gegants dels barris i entitats dins la Festa Major, ha crescut amb noves incorporacions al llarg dels anys, com el Bisbe Boig de Gatzara Fot-li Foc (2015) i els gegantons Martí i Aura dels Joves Geganters de Manresa (2023). Enguany, les colles participants -Gatzara Fot-li Foc, Joves Geganters, Geganters del Poble Nou, Geganters del Xup i Geganters de Manresa- han convertit la cercavila en una gran festa col·lectiva. L'expectació massiva i l'ambient festiu han confirmat el GegantNit com un dels actes més estimats i populars de la Festa Major.