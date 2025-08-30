Marc i Jan Buxaderas emocionen Manresa amb un pregó ple de vivències personals i amor a la ciutat

La Festa Major de Manresa ha viscut aquest dissabte un dels seus moments més emotius amb el pregó a càrrec dels germans Marc i Jan Buxaderas Escolà. El saló de sessions i la sala de columnes de l'Ajuntament s'han omplert completament i, per primera vegada, l'acte s'ha pogut seguir també des dels porxos del consistori, on s'ha instal·lat una pantalla i cadires per donar cabuda a l'elevada expectació. L'acte també s'ha seguit en directe per streaming. Tot plegat ha convertit aquest pregó en un dels més concorreguts de la història de la Festa Major.
Un discurs ple de records i reivindicacions
Els pregoners han compartit un discurs profundament personal i proper, que ha barrejat vivències familiars, records d'infantesa i trajectòries professionals. Amb emoció i complicitat, han subratllat el paper de Manresa com a punt de partida de les seves vides i carreres artístiques, reivindicant espais i persones que han estat clau en el seu camí.
Marc Buxaderas ha posat èmfasi en la importància de la inclusió i de la diversitat, amb un to positiu i carregat d'humor. Ha recordat la seva experiència vital i artística, alhora que ha llançat un missatge encoratjador: viure l'adversitat amb entusiasme i esperança. Jan Buxaderas, per la seva banda, ha recorregut la seva trajectòria teatral i audiovisual, amb referències als seus primers passos a les escoles de teatre manresanes i a experiències professionals com el musical Grease. En les seves paraules, ha defensat el valor de la formació cultural i el treball col·lectiu com a motors de creixement.
Un homenatge als espais i a les entitats culturals
El pregó ha estat també un recorregut pels espais i entitats que han deixat empremta en els germans Buxaderas: el Teatre Kursaal, el Conservatori, la Fira Mediterrània, l'estudi de teatre de Mireia Cirera, el Manresa Teatre Musical, el Voilà!, el Silenci i l'Stroika. També han recordat moments de la Festa Major i el paper transformador del rugbi en cadira de rodes en el cas de Marc. Tot plegat, un reconeixement al teixit cultural i associatiu de Manresa, que han definit com una de les grans riqueses de la ciutat.
L'obertura i el tancament de l'acte
L'acte ha començat amb la intervenció de la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante, que ha agraït l'esforç de totes les persones i entitats que fan possible la Festa Major. Després del pregó, l'alcalde Marc Aloy ha pres la paraula per destacar els valors dels germans Buxaderas: inclusió, esforç, actitud positiva i amor a Manresa. Aloy ha subratllat que les seves trajectòries són un exemple de superació i compromís amb la ciutat, i ha recordat espais i persones que han estat fonamentals en la seva formació.
En el seu discurs, l'alcalde ha fet un esment especial al llegat del dirigent veïnal Víctor Feliu Ferrer, traspasat recentment, reivindicant el paper de les famílies i les entitats com a pilars fonamentals de la comunitat. Finalment, ha animat la ciutadania a viure la Festa Major amb intensitat, civisme i alegria: "Són dies de goig col·lectiu, motiu d'orgull i d'estimació per la ciutat".
Una cloenda amb música i emoció
El pregó ha culminat amb la intervenció de l'Orfeó Manresà, dirigit per Xavier Pagès Torroja, que ha interpretat Nearer, My God, to Thee, en un moment solemne i emotiu. Tot seguit, els assistents han entonat l'himne nacional de Catalunya, Els Segadors, que ha posat punt final a un acte que quedarà gravat a la memòria col·lectiva.