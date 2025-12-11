El Bàsquet Manresa va tancar el curs passat amb 282.000 euros de dèficit

El Bàsquet Manresa ha viscut una plàcida junta general d'accionistes que un cop més s'ha celebrat a la seu del Montepio. Ha estat una jornada que ha començat amb el parlament del president de l'entitat, Josep Maria Herms, en què ha reivindicat una vegada més la necessitat d'ampliació del Nou Congost. El màxim mandatari del club també ha recordat que han estat part activa a l'hora de definir les necessitats per reformar una instal·lació que és necessària no només pel Bàsquet Manresa sinó també per la ciutat.
Posteriorment, el gerent Carles Sixto ha presentat els números del curs 2024/25. A diferència de la temporada 2023/24, el Bàsquet Manresa va incórrer en un dèficit que va ascendir a 282.673,02 euros, Sixto ha explicat que bona part d'aquests números vermells provenen del canvi de relació amb l'Ajuntament. Consistori i entitat van signar el passat més de novembre un contracte pel qual l'ajuntament pagarà 550.000 euros anuals més l'IVA durant deu anys. Però a l'entrar en vigor el mes de novembre per al pressupost de la temporada 2024/25 només se n'han pogut imputar 370.000. El diferencial de 180.000 euros en contra de la comptabilitat del Bàsquet Manresa explica bona part del dèficit.
Un altre capítol que ha explicat Sixto és el deute de l'entitat que s'ha reduït respecte l'any passat. Els principals creditors son les entitats bancàries a qui el club ha de retornar una mica més de dos milions d'euros, la majoria en venciments superiors a un any. Als documents comptables també hi apareixen altres deutes a altres tipus d'agents econòmics com poden ser proveidors, agències de viatges i impostos. El gerent de Bàsquet Manresa ha advertit que aquest fet és un pur tecnicisme ja que molts pagaments es van fer durant el mes de juliol però que els números es tanquen el dia 30 de juny. En aquest sentit, el Bàsquet Manresa també tenia drets de cobrament per mig milió d'euros que al Nou Congost també es van ingressar durant el juliol.
Finalment, també s'ha sotmès a consideració de l'assemblea l'aprovació del pressupost de la temporada 2025/26 que presenta un augment en els ingressos que superen per poc els quatre milions d'euros. D'aquests, 3.200.000 són per a la plantilla professional. Els ingressos venen principalment dels patrocinadors principals del club (750.000 euros), patrocinadors de la pròpia ACB (1.025.000 euros), el naming de l'ACB (825.000 euros), la resta d'anunciants (600.000 euros) i l'aportació de l'Ajuntament (550.000 euros). Una altra partida d'ingressos és la venda de jugadors. Sixto ha explicat que els 50.000 euros pressuposats ja s'han superat amb escreix. La venda de Musa Sagnia hi té molt a veure.