El Baxi Manresa porta l'esperit solidari al Far d'Ampans i a pediatria d'Althaia

La plantilla del Baxi Manresa ha protagonitzat aquest dijous una doble acció solidària amb visites al Far d'Ampans i a la planta de pediatria de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Els jugadors han compartit converses, experiències i obsequis, reforçant el compromís social del club amb el territori.
El Baxi Manresa connecta amb els joves del Far d'Ampans
Una representació del Baxi Manresa -amb els jugadors Retin Obasohan, Agustín Ubal, Álex Reyes, Max Gaspà i Kaodrichi Akobundu, juntament amb l'entrenador Diego Ocampo- ha visitat l'Aula Auditori del Far, l'escola de Noves Oportunitats que Ampans impulsa al carrer Maternitat d'Elna. La trobada s'ha adreçat als joves que formen part dels programes formatius de l'entitat: Noves Oportunitats, el nou FP i els Itineraris Formatius Específics.
El president d'Ampans, Lluís Sánchez Seuba, ha donat la benvinguda a la delegació manresana abans d'una dinàmica d'entrevistes en què els alumnes han pogut preguntar directament als jugadors sobre esforç, disciplina i trajectòries personals. La sessió ha culminat amb un parlament de Josep M. Herms, la foto de grup i una ronda d'autògrafs. La visita ha reforçat el vincle del club amb la tasca educativa i social del Bages.
Obsequis i companyia per als infants d'Althaia
De manera simultània, cinc jugadors del Baxi Manresa -amb el capità Dani Pérez al capdavant i els jugadors Marcis Steinbergs, Grant Golden, Louis Olinde i Gustav Knudsen- han visitat la Unitat de Pediatria i la Unitat d'Hospitalització en Salut Mental Infantojuvenil de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
Durant la trobada, han repartit bufandes i pilotes signades entre els infants i joves ingressats. El capità, Dani Pérez, ha subratllat el valor d'aquestes iniciatives, destacant que per a l'equip "és un matí molt especial” i que poder portar una mica d'alegria als pacients és "important”. Per part de la Fundació Althaia, membres de la direcció han agraït la implicació del club per mantenir l'esperit nadalenc dins el centre hospitalari.