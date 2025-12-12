Junts acusa Marc Aloy i ERC d'incoherència per abstenir-se en la reforma contra la multireincidència

Junts Manresa critica durament l'alcalde Marc Aloy i ERC per l'abstenció del partit al Congrés de Madrid en una reforma destinada a reforçar les eines contra la multireincidència. La formació considera incoherent que el govern municipal reclami més capacitat d'acció mentre que, al Congrés no dona suport a mesures que, segons Junts, dotarien ajuntaments i jutjats de més eines per garantir la seguretat. La proposta ha tirat endavant amb el suport del PSOE i PP.
Junts denuncia un "missatge preocupant" a la ciutadania
En un comunicat, Junts Manresa qüestiona la posició d'ERC en la votació de la reforma legislativa contra la multireincidència i acusa el partit de "dir una cosa a Manresa i votar-ne una altra a Madrid". Segons la formació, si l'alcalde Marc Aloy "realment vol més eines contra la multireincidència", resulta contradictori que el seu partit "no les voti" quan es presenten al Congrés. Junts afirma que aquesta actitud envia un "missatge preocupant" a la ciutadania i situa ERC "en la indecisió o la permissivitat".
Crítica al paper de l'alcalde en la votació al Senat
El cap de Junts Ramon Bacardit recorda que la setmana passada Aloy va encapçalar una delegació d'alcaldes d'ERC al Senat per assistir a una votació que reforçava l'autonomia local. Per això, el grup recrimina que "si aquell dia va ser bo per fer aquesta excursió", aquest dijous hauria "hagut de fer-ne una altra" per demanar als diputats d'ERC a Madrid que votessin a favor de la reforma contra la multireincidència.
La seguretat, "prioritat absoluta" per a Junts
El grup municipal subratlla que la seguretat és "una prioritat absoluta" i que defensarà sempre "qualsevol iniciativa que aporti més eines, més protecció i més rigor" per garantir la convivència i la tranquil·litat dels veïns de Manresa.
Finalment, exigeix a ERC i a l'alcalde Marc Aloy "coherència, determinació i responsabilitat", i reclama que deixin de buscar "excuses" i actuïn de manera alineada amb les necessitats de la ciutat.