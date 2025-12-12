Manresa instal·la quatre nous radars pedagògics per reduir accidents i reforçar la seguretat viària

L'Ajuntament de Manresa ha començat a instal·lar quatre nous radars pedagògics en diversos punts de la ciutat amb l'objectiu de reduir els atropellaments, conscienciar sobre la velocitat i millorar la seguretat viària. Després d'un període de proves, entraran en funcionament de manera progressiva i elevaran fins a divuit el total de radars informatius operatius al municipi.
Quatre nous punts de control de velocitat
L'ampliació del sistema de radars pedagògics ja és en marxa. Els nous dispositius s'han col·locat a la carretera Cardona -abans de la intersecció amb el carrer Miquel Martí i Pol en direcció Manresa-, al carrer Barcelona, 73 en direcció Bruc, a l'avinguda de les Bases de Manresa en direcció a la rotonda de Prat de la Riba, i a la carretera de Viladordis en direcció al centre ciutat, just abans de l'avinguda dels Països Catalans.
Un cop completada la instal·lació, s'activaran progressivament després d'un període de proves tècniques.
Un creixement continu des del 2021
Amb aquests quatre nous equips, Manresa arribarà als divuit radars informatius. El projecte es va iniciar el febrer del 2021 amb quatre punts inicials a la carretera del Pont de Vilomara i a les avingudes de les Bases de Manresa i dels Dolors. Posteriorment, el gener de 2023, se'n van incorporar cinc més distribuïts entre el carrer La Pau, la carretera de Santpedor, el carrer Dos de Maig, la carretera de Vic i el Passeig del Riu.
L'expansió va continuar durant el 2024 amb cinc nous dispositius situats a l'avinguda Universitària, l'avinguda Països Catalans, els carrers Joan Fuster i Sant Cristòfol, i a la carretera C-37z al Xup. Amb aquesta trajectòria d'ampliacions, el consistori segueix reforçant una xarxa pensada per reduir riscos i millorar la convivència viària.
Radars pedagògics: conscienciar, no sancionar
Els radars pedagògics no tenen funció sancionadora. La seva finalitat és informar els conductors sobre la velocitat real a la qual circulen i afavorir el compliment del límit de 30 km/h implantat a la ciutat. El funcionament és senzill: quan el vehicle circula a una velocitat adequada, el panell mostra la xifra en color verd acompanyada d'una icona somrient. Si la velocitat és excessiva, la pantalla es torna vermella i mostra una icona trista.
Aquest sistema ha demostrat ser útil per sensibilitzar i reduir la velocitat mitjana en trams urbans, contribuint a minimitzar el risc d'accidents i, especialment, d'atropellaments.
Eina per detectar punts conflictius
La informació recollida pels radars és clau per analitzar els hàbits de conducció i detectar zones amb alts nivells d'incompliment. Aquest buidatge de dades permet a l'Ajuntament prendre decisions informades, com reforçar senyalització, aplicar mesures estructurals o, en casos puntuals, instal·lar radars sancionadors quan sigui necessari per garantir la seguretat de vianants i conductors.