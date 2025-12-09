Manresa inicia el repintat de la senyalització viària en diversos carrers

L'Ajuntament de Manresa ha començat aquesta setmana els treballs de manteniment de la senyalització horitzontal a diversos vials de la ciutat, amb l'objectiu de reforçar la seguretat i la visibilitat tant per a vehicles com per a vianants. Les actuacions inclouen carrers i avingudes de la xarxa bàsica i tenen un cost de 17.787 euros.
L'Ajuntament de Manresa ha iniciat aquesta setmana un conjunt d'actuacions de manteniment de la senyalització horitzontal de trànsit a diversos punts de la ciutat. Les tasques, que formen part del programa regular de conservació de l'espai públic, busquen millorar la seguretat viària i la visibilitat tant per als conductors com per als vianants, especialment en els vials amb més circulació. Els treballs han començat a la rotonda de Sant Marc, un punt de trànsit intens, on ja s'ha repintat la senyalització per garantir una delimitació més clara dels carrils.
Durant els pròxims dies, les actuacions continuaran a altres vies de la xarxa bàsica. Entre els espais on es farà el repintat hi ha el carrer Sant Marc, la Via Sant Ignasi i la plaça Sant Ignasi, zones d'entrada i sortida cap al centre que requereixen una actualització constant de les marques viàries. També s'hi inclou l'avinguda Bertrand i Serra, un eix rellevant pel volum de trànsit i per la seva connexió amb altres barris de la ciutat.
Les millores arribaran igualment a dos trams importants de la carretera de Viladordis -entre l'accés a l'autopista i l'avinguda Països Catalans- i de la carretera del Pont de Vilomara, concretament entre el carrer Àlvar Aalto i el carrer Joan Fuster. En aquests punts, l'actuació busca reforçar la seguretat en vies que combinen trànsit urbà i interurbà, i on la visibilitat de les marques pot influir directament en la fluïdesa i la seguretat de la circulació.
Les intervencions, que progressaran al llarg dels pròxims dies segons la planificació municipal, tenen un cost total de 17.787 euros (IVA inclòs). Amb aquestes tasques, l'Ajuntament continua avançant en la millora del manteniment viari i en la renovació de la senyalització, un element essencial per garantir una mobilitat segura i eficient a la ciutat.