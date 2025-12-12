Manresa reforça la seguretat al Parc de Puigterrà amb sis nous punts de llum led eficients

L'Ajuntament de Manresa ha instal·lat sis nous punts de llum al Parc de Puigterrà, en l'accés pel carrer Circumval·lació, per millorar la seguretat i la mobilitat en un espai amb dèficits històrics d'il·luminació. El projecte, amb un pressupost de 35.862,83 euros, utilitza tecnologia led de baix consum i s'emmarca en la renovació de l'enllumenat del Centre Històric.
Una resposta a una demanda històrica del veïnat
L'Ajuntament de Manresa ha completat la instal·lació de sis nous punts de llum a la zona d'escales d'entrada al Parc de Puigterrà, en l'accés situat al costat del carrer Circumval·lació. L'actuació dona resposta a una petició sostinguda del veïnat i de diverses entitats, que havien reclamat una millora de la il·luminació per reforçar la seguretat i facilitar l'ús de l'espai en hores de poca llum.
Aquest entorn és un dels accessos més utilitzats al parc, però fins ara presentava zones fosques que generaven incomoditat i dificultats de mobilitat, especialment durant els mesos d'hivern.
Tecnologia led per a una il·luminació més eficient i respectuosa
Els nous punts de llum instal·lats són projectors led de 30 W i 2200 K de temperatura de color, que generen una llum càlida i suau, menys intrusiva i més respectuosa amb l'entorn. A més, contribueixen a reduir la contaminació lumínica i les molèsties als habitatges propers.
La instal·lació s'ha fet amb columnes de 4 i 5 metres d'alçada distribuïdes en dos espais: cinc columnes a la zona d'escales i una a l'esplanada superior. Aquest repartiment permet una cobertura uniforme i millora la visibilitat al llarg de tot l'itinerari.
Un projecte de 35.862,83 euros en el marc de la renovació de la lluminària
El projecte, valorat en 35.862,83 euros, s'inscriu en l'aposta municipal per un model d'enllumenat més segur, eficient i sostenible. La tecnologia led permet reduir el consum energètic i les emissions associades, alhora que allarga la vida útil de les instal·lacions.
Aquesta actuació se suma a les millores d'enllumenat que l'Ajuntament ja ha executat al Centre Històric, on s'han renovat 87 carrers amb la mateixa tecnologia. Entre les vies que han experimentat aquesta transformació hi ha Sobrerroca, Joc de la Pilota, Serarols, Galceran Andreu, Baixada dels Drets, Sant Andreu i el Passeig de la República.