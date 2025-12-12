Sant Fruitós dedicarà el nou CAP al doctor Pere Morán Medina en homenatge al seu llegat

El nou Centre d'Atenció Primària de Sant Fruitós de Bages portarà el nom del doctor Pere Morán Medina, metge de família que va exercir al municipi entre 1981 i 1998. La decisió, aprovada pel ple municipal, dona resposta a la proposta del Casino Societat Coral i Familiar i reconeix la tasca professional i social d'un metge molt estimat pels veïns.
Un homenatge a un metge molt arrelat al municipi
El ple de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat aquest dijous que el nou Centre d'Atenció Primària porti el nom del doctor Pere Morán Medina, en homenatge al metge que va exercir al municipi durant 17 anys. La proposta ha arribat del Casino Societat Coral i Familiar i ha obtingut el suport municipal com a reconeixement a la seva feina i implicació amb el poble.
Morán va néixer el 22 de juny de 1956 a Fuentes de Oñoro (Salamanca) i va arribar a Catalunya amb només un any, quan el seu pare -també metge- va començar a exercir primer a Vilada i després a Moià. Llicenciat en Medicina per la Universitat de Saragossa, el seu recorregut professional el va portar primer a Sitges i posteriorment a Igualada.
Arribada a Sant Fruitós i dedicació assistencial
L'any 1981, Morán va obtenir la plaça de nova creació a Sant Fruitós de Bages, municipi on s'instal·là amb la seva esposa, Anna Zubizarreta, i els seus dos fills, Borja i Inés. Durant els 17 anys que hi va exercir va ser metge de família, però també va assumir l'atenció pediàtrica, ja que el poble no disposava encara d'aquest servei.
Entre els pacients era recordat com un professional proper, compromès i atent als detalls. Era habitual que fes visites domiciliàries no programades i que realitzés seguiment personalitzat dels casos, fins i tot quan aquests ja estaven derivats a especialistes.
El 1989 va inaugurar el consultori mèdic als baixos de la biblioteca municipal, al carrer Jacint Verdaguer, just al mateix espai on s'està construint el nou CAP que ara portarà el seu nom.
Un veí implicat en la vida social
Més enllà de la seva tasca assistencial, Pere Morán va destacar per la seva participació en la vida social i cultural del municipi. Va col·laborar amb el setmanari Montpeità, amb l'AMPA de l'escola Paidos, amb la Coral i amb la Comissió de Reis. En aquesta última, va ser patge i rei, i va contribuir en la construcció de carrosses per a la cavalcada, algunes de les quals encara es fan servir avui.
La seva mort, el 23 de febrer de 1998, l'endemà de la Festa de l'Arròs, va commoure profundament Sant Fruitós de Bages. L'any següent, el 1999, va rebre a títol pòstum el Premi Montpeità durant la Festa Major d'Hivern.
La família demana que el nom sigui en català
Tot i que en la documentació oficial el seu nom consta en castellà, Pedro, la família ha expressat que ell preferia ser anomenat Pere i ha sol·licitat que el CAP es digui en català. D'aquesta manera, el nou equipament s'anomenarà CAP Pere Morán Medina, un reconeixement que vol preservar la memòria d'un metge molt estimat i compromès amb el municipi.