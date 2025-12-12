Una nova adaptació d'Els Pastorets del Ferrer Magí arriba al Casal Cultural de Sant Fruitós

L'Elenc Teatral de Sant Fruitós de Bages presentarà aquest Nadal una versió renovada d'Els Pastorets del Ferrer Magí, d'Enriqueta Capellades. L'obra, adaptada enguany per Toni Fornells, incorpora diàlegs revisats i nous personatges, i compta amb la participació de l'esbart Som Riu d'Or. Les funcions es faran els dies 26 i 28 de desembre i 3 de gener, totes a les 7 de la tarda al Teatre Casal Cultural.
Una tradició nadalenca amb mirada renovada
L'Elenc Teatral de Sant Fruitós de Bages tornarà a omplir el Teatre Casal Cultural amb una de les cites més estimades del calendari nadalenc: Els Pastorets del Ferrer Magí, una obra clàssica d'Enriqueta Capellades que, any rere any, ha mantingut viva la tradició escènica al municipi.
Enguany, però, el muntatge arriba amb una novetat destacada. L'actor i director Toni Fornells ha assumit una nova adaptació del text original, amb modificacions en els diàlegs i la incorporació de personatges inèdits. Aquest exercici de renovació busca donar un aire fresc a la representació sense perdre'n l'essència, mantenint el to popular i festiu característic dels Pastorets.
La participació de l'esbart Som Riu d'Or continua essent un dels elements més singulars de la proposta, aportant dinamisme i una dimensió coreogràfica que complementa la narració tradicional.
Tres funcions per mantenir viva la festa
El públic tindrà tres oportunitats per gaudir de l'obra: el 26 de desembre (dia de Sant Esteve), el 28 de desembre i el 3 de gener. Totes les representacions tindran lloc a les 7 de la tarda al Teatre Casal Cultural. L'organització manté així els horaris habituals, facilitant que famílies i públic general puguin gaudir de la proposta durant les festes.
Els preus són accessibles per a totes les butxaques: 6 euros per al públic adult i 4 euros per als menors de 14 anys, amb l'objectiu d'afavorir l'assistència de famílies i fomentar el consum cultural local.
Venda anticipada i punts de compra
Les entrades es poden adquirir de manera anticipada als punts de venda habituals del municipi:
- Mapfre (Ctra. de Vic, 18)
- Occident (Ctra. de Vic, 40)
La venda anticipada facilitarà una millor organització de les funcions, especialment en unes dates on l'afluència acostuma a ser elevada.