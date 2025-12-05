Els Pastorets itinerants més bojos tornen al Centre Històric amb una nova edició del Cercatasques

Manresa tornarà a viure aquest divendres 19 de desembre una de les tradicions nadalenques més singulars del Centre Històric: el Cercatasques dels Pastorets itinerants de Folch i Birres. L'activitat, que començarà a 2/4 de 8 del vespre al Bar Els Til·lers, transformarà el barri antic en un set de rodatge improvisat on cada bar esdevé escenari d'una escena dels emblemàtics Pastorets de Folch i Torres.
Un rodatge teatral ple d'humor i esperit festiu
Fidel al seu estil irreverent i popular, el grup Folch i Birres proposa de nou una representació itinerant que parodia el rodatge d'una pel·lícula inspirada en els Pastorets tradicionals. Actors, dimonis i pastors recorreran diversos bars del Centre Històric, on faran petites escenes carregades d'humor i interacció amb el públic.
El Cercatasques s'ha consolidat com una activitat única a la ciutat, capaç de combinar teatre, festa i vida de barri en ple ambient nadalenc.
Crida al públic: got i barretina
L'organització anima els participants a portar got reutilitzable i barretina, dos elements ja icònics de la festa, pensats per fomentar la sostenibilitat i sumar color a la cercavila.
Amb el lema El rodatge nadalenc manresà més sonat! No t'ho perdis!, els Folch i Birres conviden tothom a acompanyar-los en aquesta nova edició que promet diversió, proximitat i un esperit festiu que ja forma part del Nadal manresà.