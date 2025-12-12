Sant Fruitós de Bages aprova un pressupost de 14,8 milions centrat en contenir la despesa

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat el pressupost municipal per al 2026, que ascendeix a 14.804.869 euros, una reducció de gairebé 5,8 milions respecte a l'exercici anterior. Els comptes prioritzaran la contenció de la despesa, el reforç dels ajuts i subvencions i la captació de recursos externs, tot mantenint l'equilibri financer i sense incrementar l'endeutament.
Reducció del pressupost respecte al 2025
El ple municipal de Sant Fruitós de Bages ha aprovat aquest dijous els comptes per al 2026, que totalitzen 14.804.869 euros, una disminució de 5.801.676 euros en comparació amb el 2025. Aquesta reducció respon principalment a la contenció en inversions derivada de la construcció del segon pavelló i gimnàs de l'escola Pla del Puig.
El govern local ha elaborat uns comptes centrats en la contenció de la despesa i la gestió responsable dels recursos, amb l'objectiu de no incrementar l'endeutament municipal. Alhora, es reforcen ajuts i subvencions per als veïns i es busca captar recursos provinents d'altres administracions.
Increment dels serveis i fons de contingència
El pressupost preveu un augment global del 7,75% en la prestació i millora dels serveis municipals. També inclou la creació d'un fons de contingència de 100.000 euros per afrontar possibles imprevistos sense haver de modificar els comptes aprovats.
Pel que fa als ingressos, es manté l'estabilitat dels impostos directes, equilibrant-los amb l'augment del cost de la vida. També es preveu un increment dels ingressos procedents de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, així com dels vinculats a la implantació de noves empreses al municipi.
El consistori consolida la captació de subvencions d'altres administracions amb una previsió de 3.385.000 euros, superior als 3.071.000 euros de l'exercici anterior.
Ajuts i subvencions
El pressupost aprovat inclou una dotació total de 622.000 euros en ajuts i subvencions. S'amplien els beneficis per a usuaris de la residència, transport als barris i estudiants d'educació postobligatòria. També s'incrementen les subvencions a entitats culturals i socials com la Xarxa de programació de teatre familiar, els Geganters i Grallers o l'ASFE.
A més, es creen noves línies de subvenció per a iniciatives com l'Associació jove La Pepa, l'Ecorail i la Cavalcada de Reis, reforçant l'aposta del consistori per la participació ciutadana i l'activitat cultural local.
Principals inversions
Tot i la contenció, el capítol d'inversions ascendeix a 2.204.201 euros. Destaca la instal·lació i ampliació de sistemes fotovoltaics amb un pressupost de 717.400 euros, les millores a la via pública per 720.000 euros, i la reforma de l'edifici de la ràdio amb 149.000 euros.
Altres inversions inclouen parcs infantils (30.000 euros), l'entorn del Teatre Casal Cultural (45.000 euros) i l'adequació d'un nou local per a protecció civil (90.000 euros). Aquestes actuacions mantenen la contenció de l'endeutament i asseguren la millora dels serveis municipals.